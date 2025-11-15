為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「日月潭花火音樂嘉年華」最終場! 蕯克斯風樂音下 絢麗煙火畫句點

    2025/11/15 22:36 記者陳鳳麗／南投報導
    日月潭花火音樂嘉年華活動，有2萬多觀眾聚集，現場音樂加燈光影像，氣氛迷人。（日月潭風管處提供）

    日月潭花火音樂嘉年華活動，有2萬多觀眾聚集，現場音樂加燈光影像，氣氛迷人。（日月潭風管處提供）

    「2025日月潭花火音樂嘉年華」系列活動最終場，今晚由NTSO台灣管樂團與薩克斯風演奏家王裕文同台演奏，吸引逾2萬4000名觀眾同場聆賞，最後壓軸的是420秒煙火秀，璀璨煙火映照在潭中，景致絢麗迷人，觀眾驚嘆連連。

    「2025日月潭花火音樂嘉年華」系列活動，今晚在向山遊客中心舉辦最終場，NTSO台灣管樂團與知名薩克斯風演奏家王裕文合作，演出曲目從《交響序曲》、《獅子王》組曲，到薩克斯風重點曲〈俱樂部探戈〉、《格拉納達》及《薩克斯風炫粹》等，橫跨爵士、古典與現代的多樣曲風，磅礡的管樂與音色多變的薩克斯風，樂音迴盪在山水間，氣氛迷人。

    音樂會最後以3發16吋高空煙火作為結尾，絢爛的火樹銀花在空中綻放，也倒映在潭水中，景致壯麗迷人。

    日月潭風管處表示，「日月潭花火音樂嘉年華系列活動」今年邁入第18年頭，今年度規劃3場次截然不同的藝文音樂會，結合煙火、日月潭婚禮、環湖馬拉松、在地紅茶文化季等活動，展現日月潭多元主題旅遊的特色，花火音樂嘉年華活動今晚畫下句點，但精彩不停歇，12月31日跨年晚會將承接下一棒，屆時會有雙邊舞台演出加煙火施放。

    日月潭花火音樂嘉年華系列活動最終場，由NTSO台灣管樂團，與薩克斯風演奏家王裕文同台演出。（日月潭風管處提供）

    日月潭花火音樂嘉年華系列活動最終場，由NTSO台灣管樂團，與薩克斯風演奏家王裕文同台演出。（日月潭風管處提供）

    煙火施放壓軸，火樹銀花照亮天際，也映照在潭水中。（日月潭風管處提供）

    煙火施放壓軸，火樹銀花照亮天際，也映照在潭水中。（日月潭風管處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播