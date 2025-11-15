「日月潭花火音樂嘉年華」最終場! 蕯克斯風樂音下 絢麗煙火畫句點

日月潭花火音樂嘉年華活動，有2萬多觀眾聚集，現場音樂加燈光影像，氣氛迷人。（日月潭風管處提供）

「2025日月潭花火音樂嘉年華」系列活動最終場，今晚由NTSO台灣管樂團與薩克斯風演奏家王裕文同台演奏，吸引逾2萬4000名觀眾同場聆賞，最後壓軸的是420秒煙火秀，璀璨煙火映照在潭中，景致絢麗迷人，觀眾驚嘆連連。

「2025日月潭花火音樂嘉年華」系列活動，今晚在向山遊客中心舉辦最終場，NTSO台灣管樂團與知名薩克斯風演奏家王裕文合作，演出曲目從《交響序曲》、《獅子王》組曲，到薩克斯風重點曲〈俱樂部探戈〉、《格拉納達》及《薩克斯風炫粹》等，橫跨爵士、古典與現代的多樣曲風，磅礡的管樂與音色多變的薩克斯風，樂音迴盪在山水間，氣氛迷人。

請繼續往下閱讀...

音樂會最後以3發16吋高空煙火作為結尾，絢爛的火樹銀花在空中綻放，也倒映在潭水中，景致壯麗迷人。

日月潭風管處表示，「日月潭花火音樂嘉年華系列活動」今年邁入第18年頭，今年度規劃3場次截然不同的藝文音樂會，結合煙火、日月潭婚禮、環湖馬拉松、在地紅茶文化季等活動，展現日月潭多元主題旅遊的特色，花火音樂嘉年華活動今晚畫下句點，但精彩不停歇，12月31日跨年晚會將承接下一棒，屆時會有雙邊舞台演出加煙火施放。

日月潭花火音樂嘉年華系列活動最終場，由NTSO台灣管樂團，與薩克斯風演奏家王裕文同台演出。（日月潭風管處提供）

煙火施放壓軸，火樹銀花照亮天際，也映照在潭水中。（日月潭風管處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法