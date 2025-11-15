南方影展環台4個月 最終場《寶米恰恰》回台南放映

11月7日南市尊王公壇戶外放映活動吸引在地民眾熱情參與。（南市文化局提供）

「2025南方影展」，從8月起展開全台巡迴，歷時4個月、走遍12縣市、35個場地，舉辦超過50場放映與講座，邀請逾60位創作者與觀眾面對面交流，讓獨立影像真正走進城市與社區角落。今（15）日巡演最終場風光回到影展出發地台南，以溫暖又充滿能量的戶外放映，為今年精彩巡迴畫下句點。

最終場於西竹圍之丘登場，台糖特別提供加鹽沙士與摸彩禮品，營造充滿在地味的戶外觀影氣氛，吸引大批觀眾席地而坐。影展團隊也精選台南影像獎入圍作《春分之時》與王傳宗導演的《寶米恰恰》放映，以貼近土地與家庭情感的影像，陪伴觀眾重溫這一路走來的真摯交流。

本屆巡迴精選2024年南方影展入圍與得獎作品，類型橫跨劇情、紀錄、動畫、實驗片，其中包含金馬獎最佳紀錄短片《顏色擷取樣本.mov》、澳門導演孔慶輝的《海鷗來過的房間》，以及台南團隊「你哥影視社」的國際獲獎作品《公園》等，多部作品在全台影像基地與大專校園展開，讓獨立影像的能量向外延伸、在更多城市發芽。

南市文化局主任秘書林喬彬表示，南方影展長期深耕地方，從台南出發一路成為華語獨立影像的重要指標。今年巡迴不只把影像帶進校園、社區、藝文空間，也讓更多民眾親身體會獨立影像的力量，都希望打造「創作者願意來拍、來了也拍得順」的友善環境。

〈來！台南拍〉同步啟動

而今年同步啟動的「來！台南拍—影像提案暨創作計畫」也於今日在百達文教中心舉行開幕典禮，邀請10組入選創作者以台南為核心展開拍攝。影展將串連專業導師與跨域資源，協助團隊發展提案、拍攝到最終展映，將在11月23日公開成果。

南方影展團隊也預告，2026年影展徵件預計明年3月正式啟動，將持續以影像連結土地、推動創作能量與公共討論，把更多好作品帶進觀眾生活。

8月11日至15南化國中動畫營隊同學開心分享創作。（南市文化局提供）

11月5日嘉義大天宮放映活動引起觀眾熱烈回響。（南市文化局提供）

「來！台南拍—影像提案暨創作計畫」開幕典禮6位導師及入圍學員合影。（南市文化局提供）

