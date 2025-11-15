台南最Chill週末！滾草皮音樂市集×社造熱鬧開趴

白雪社區發展協會「免費飯團 DIY」吸引民眾參加。（記者洪瑞琴攝）

眷村媽媽師徒聯手秀才藝。（記者洪瑞琴攝）

菱角殼與其他果實種子結合成串飾很獨特。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南水交社文化園區周邊今天熱鬧到不行！大草皮上有《野餐我PET你 滾草皮音樂市集》，園區裡又同時舉辦「19TH你懂！歲末有愛─南區社造派對與永康社大成果展」。兩場活動相互加乘，人潮從早到晚都很有節奏。

由台南南區公所、俊逸慈善基金會等單位合作的「19TH你懂！」活動，把社區、社造、社大成果一次大集合。除了公益攤位熱情登場，也有30組表演團隊輪番上陣，用音樂把歲末的暖意灑滿整個園區，從小朋友到長輩都看得超投入。

現場攤位也是精彩！像是白雪社區發展協會推出「免費飯團 DIY」，還有餐廳闆娘親自教學，大家現包現吃，整個超療癒。國宅社區的種子學堂帶來超有特色的「菱角串風鈴」，種子變成可愛藝術品。眷村媽媽也端出招牌「燒餅灌蛋」，燒餅煎得膨鬆，再用筷子在餅中戳洞，將調好的蛋液灌入，香氣熱騰騰。成大醫院社工部則到場宣導器官捐贈觀念，空軍第一戰術戰鬥機聯隊也派出帥哥美女宣傳招募人才，飛行常備軍官班（大學畢業）薪資5萬8500元，把公益、教育與互動巧妙結合。

另一頭，日本人氣眼鏡品牌 JINS 繼5月在安平首辦寵物音樂會後，再度把寵物友善音樂活動升級，今、明兩天在水交社旁大草皮舉辦《野餐我PET你》。除了音樂陣容開唱，還把野餐市集、毛孩互動課程全部帶來，吸引一大票毛爸毛媽揪團報到。

市長黃偉哲也到現場直誇作品和展演，展現台南社區滿滿創意與學習能量。他表示，不管是寵物友善活動，還是深耕社區的課程，未來能有更多像這樣溫暖又有活力的活動陪伴民眾。

空軍第一戰術戰鬥機聯隊設攤宣傳招募人才。（記者洪瑞琴攝）

