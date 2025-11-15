為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國家公園爬山要收費2》業者：將「入園費」投入環境保育及設施改善

    2025/11/15 22:24 記者蔡昀容、吳亮儀／台北報導
    台灣高山由簡到難的路線都有，挑戰度極高。圖為百岳「十峻」之首玉山東峰望向玉山主峰。（記者吳亮儀攝）

    台灣高山由簡到難的路線都有，挑戰度極高。圖為百岳「十峻」之首玉山東峰望向玉山主峰。（記者吳亮儀攝）

    台灣山岳多，三千公尺以上高山近三百座，吸引愛冒險的歐美遊客。旅遊業者表示，將「入園費」投入環境保育及設施改善，讓步道更好更安全，才能持續吸引登山人次，達到永續經營。

    托馬斯國際旅行社執行長黃日虹常帶客到國內外登山，她表示，台灣山形很漂亮，不輸各國大山，但地形破碎、路徑較危險，但也更有挑戰、絕對有吸引力，國家公園署若考慮酌收「入園費」，投入環境保育及設施改善，她會支持，因為維護園區、讓步道更好更安全，才能持續吸引登山人次，達到永續經營。

    她舉例，馬來西亞京那巴魯山（神山）入園費約5百元、山屋一晚要價2萬元，馬國政府更規定須聘用當地嚮導才能上山，即便登山花費高，世界各地好手仍慕名而來。但她指出，對外國遊客來講最麻煩、且門檻高的是台灣有繁瑣的申請手續，其他國家山林幾乎不用申請，人身安全自行負責；另外，前往登山口的交通運輸也是問題。

    根據內政部國家公園署統計，去年玉山國家公園入園達6萬2983人次、雪霸國家公園5萬2125人次、太魯閣國家公園4萬8866次，合計16萬3974人次。

    登山嚮導陳小姐認為，申請很熱門的路線有收入園費沒問題，但冷僻且路徑原始的路線若也同樣價格，就很難讓人接受，建議如果改善申請入園證的「臺灣登山申請一站式服務網」網站申請流程，會讓山友更願意付錢。

    山友倪先生說，考慮到生態永續，只要支出有用在合理的地方，贊同使用者付費。但他對於山屋提高住宿費用抱有疑慮，除了以價制量以外，難以想像為何以同樣的品質，卻忽然要大幅增加住宿費用？尤其排雲山莊長期以來為人詬病的餐點問題一直沒有獲得解決，伙食長期落後如嘉明湖山屋，卻沒有改進的意願，希望不要趁亂漲價，漲得有理才能讓山友信服。

    相關新聞請見︰

    國家公園爬山要收費1》玉山等3國家公園擬收「入園費」 排雲山莊入住費也會漲價

    近年國家公園陸續蓋新山屋。圖為屏風山屋。（記者吳亮儀攝）

    近年國家公園陸續蓋新山屋。圖為屏風山屋。（記者吳亮儀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播