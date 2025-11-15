國家公園爬山要收費2》業者：將「入園費」投入環境保育及設施改善

台灣高山由簡到難的路線都有，挑戰度極高。圖為百岳「十峻」之首玉山東峰望向玉山主峰。（記者吳亮儀攝）

台灣山岳多，三千公尺以上高山近三百座，吸引愛冒險的歐美遊客。旅遊業者表示，將「入園費」投入環境保育及設施改善，讓步道更好更安全，才能持續吸引登山人次，達到永續經營。

托馬斯國際旅行社執行長黃日虹常帶客到國內外登山，她表示，台灣山形很漂亮，不輸各國大山，但地形破碎、路徑較危險，但也更有挑戰、絕對有吸引力，國家公園署若考慮酌收「入園費」，投入環境保育及設施改善，她會支持，因為維護園區、讓步道更好更安全，才能持續吸引登山人次，達到永續經營。

她舉例，馬來西亞京那巴魯山（神山）入園費約5百元、山屋一晚要價2萬元，馬國政府更規定須聘用當地嚮導才能上山，即便登山花費高，世界各地好手仍慕名而來。但她指出，對外國遊客來講最麻煩、且門檻高的是台灣有繁瑣的申請手續，其他國家山林幾乎不用申請，人身安全自行負責；另外，前往登山口的交通運輸也是問題。

根據內政部國家公園署統計，去年玉山國家公園入園達6萬2983人次、雪霸國家公園5萬2125人次、太魯閣國家公園4萬8866次，合計16萬3974人次。

登山嚮導陳小姐認為，申請很熱門的路線有收入園費沒問題，但冷僻且路徑原始的路線若也同樣價格，就很難讓人接受，建議如果改善申請入園證的「臺灣登山申請一站式服務網」網站申請流程，會讓山友更願意付錢。

山友倪先生說，考慮到生態永續，只要支出有用在合理的地方，贊同使用者付費。但他對於山屋提高住宿費用抱有疑慮，除了以價制量以外，難以想像為何以同樣的品質，卻忽然要大幅增加住宿費用？尤其排雲山莊長期以來為人詬病的餐點問題一直沒有獲得解決，伙食長期落後如嘉明湖山屋，卻沒有改進的意願，希望不要趁亂漲價，漲得有理才能讓山友信服。

近年國家公園陸續蓋新山屋。圖為屏風山屋。（記者吳亮儀攝）

