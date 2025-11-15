國家公園爬山要收費1》玉山等3國家公園擬收「入園費」 排雲山莊入住費也會漲價

玉山園區全新觀高山屋將收費，目前預告平日800元、假日1200元，比玉山排雲山莊480元還高。（玉管處提供）

玉山、雪霸和太魯閣國家公園三大高山型國家公園，去年吸引超過16萬人次挑戰爬百岳，未來入園登山可能會被收取「入園費」，做生態保育、登山路線維護；極熱門的高山山屋如排雲山莊入住費用也會漲價。

上月因立霧溪堰塞湖事件，內政部緊急封閉整個太魯閣國家公園，引發社會討論，連帶引發是否入園登山該收費的議題。台灣有9座國家公園，其中玉山、雪霸和太魯閣三大高山型國家公園絕大多數轄區百岳數佔了76座、十餘條長天數縱走路線，登山者入園爬百岳前，得上網向各國家公園管理處申請入園證。

爬百岳的入園證目前免費，一般遊客到遊客中心或非生態保育區遊憩不需申請。百岳山屋目前僅排雲山莊、以及新落成的觀高山屋下月起要收費，其餘轄區路線上的山屋是「避難山屋」性質未收費。其它國家公園則針對特定景點與設施收費，例如鵝鑾鼻公園、陽明書屋與錐麓古道等。

內政部國家公園署長王成機證實已在討論中，類似使用者付費的概念，但各界意見分歧，原因是用途？成本？按次數或天數收費？暫無定案。

國家公園署提出「入園費」緣由，來自今年八月監察院內政及族群委員會發布的「台灣國家公園經營管理」調查，建議國家公園推動「生態回饋費」，以基金方式運作，將收入專用環境保育與設施改善。

王成機指出，因三大高山型國家公園申請入園證人數不固定，就算收費，收入也不穩定，加上各山屋、登山路線維護花費較大，若想成立獨立基金可能很辛苦，因此可能將收費進國庫，再編列公務預算。

觀光署長陳玉秀表示，台灣山林旅遊具國際知名度，北歐遊客滿意度極高，但有稀缺性，譬如玉山的山屋床位有限，她認為「越在地、越國際」，將形塑「爬玉山是台灣人必做清單」，吸引更多外國人造訪，例如富士山被日本人列入人生清單，外國人好奇這座山魅力，帶動國際遊客造訪。

王成機強調，熱門山屋收費一定會增加，例如玉山排雲山莊正在整修，預計明年第一季完工。目前每人每晚收費480元，未來入住排雲山莊費用，可能高於一晚收費1200元的觀高山屋。

台大生態學與演化生物學研究所兼任教授李培芬表示，收費後怎麼運用才是重點，若收了錢又不做任何的維護、設施更新，民眾不見得願意，收費茲事體大，需經過嚴謹討論才能實施。

