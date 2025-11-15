為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新竹巨城耶誕樹點燈 民眾擠爆會場

    2025/11/15 21:24 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹巨城購物中心今晚舉辦耶誕樹點燈儀式。（記者蔡彰盛攝）

    新竹巨城購物中心今晚舉辦耶誕樹點燈儀式。（記者蔡彰盛攝）

    新竹巨城購物中心今晚舉辦耶誕樹點燈儀式，邀請民眾迎接節慶溫馨時光。今年廣場矗立15米高聖誕樹，以金紅交織的燈光象徵溫暖祝福，流動七彩的光影寓意業績與喜悅的延續，樹身綴滿雪花，以巨大的蝴蝶結與緞帶，為冬季獻上最誠摯的禮物。民眾也擠爆會場，現場氣氛熱鬧溫馨。

    現場活動以「藝起發光」為主軸，邀請震撼人心的「原聲打擊樂團」揭開序幕，隨後由世界冠軍「後龍國小鈴漾扯鈴隊」演出並舉辦贊助儀式，巨城繼新竹女中、台灣原聲教育協會之後，將與後龍國小展開長期教育資助計畫，以實際行動推廣藝術教育、支持年輕學子在舞台上發光發熱，點燈後還有多組新竹在地學校社團登台演出，熱情表演讓全場民眾紛紛拍手叫好。

    除了深耕兒少教育外，巨城亦持續投入社會公益，連續11年與「財團法人犯罪被害人保護協會」共同舉辦「馨生市集」，今年活動將於11月20日至23日6F特賣場登場，邀集全台各地共17個分會40攤的馨生家庭，以創作手作與美食傳遞堅毅與希望，邀請民眾以購買與行動支持，為社會注入更多溫暖與力量。

    隨著聖誕樹璀璨點燈，象徵年度壓軸的週年慶也將於11月27日至12月8日隆重登場。今年準備超值回饋及來店禮，優惠陣容更勝以往。每年週年慶期間，巨城皆吸引大量消費人潮，成為桃竹苗地區最具指標性的年度購物盛事。

