普發1萬》11/17起全台3180台郵局ATM全天可領 11/24起郵局櫃檯領現

普發現金一萬元，中華郵政公司下週一（17日）起，全台3180台郵局ATM提供全天候領現服務。（資料照）

行政院「全民+1 政府相挺」普發現金一萬元，中華郵政公司將從下週一（17日）起，全台3180台郵局ATM提供全天候服務，11月24日起更開放可在郵局櫃檯領現，民眾可在各地郵局儲匯營業時間臨櫃辦理，服務範圍遍布全台城鄉及離島。

普發現金一萬元分三種方式領取，有「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局領現」多管道。選擇登記入帳的民眾，之前若有登記過，本週已經匯入指定的帳戶。下週一（17日）起換「ATM領現」，本月24日是臨櫃領現。

請繼續往下閱讀...

中華郵政公司說明，民眾若選擇到郵局櫃檯領現，務必攜帶發放對象的健保卡；若由他人代領，代領人須另攜帶具照片的身分證明文件例如健保卡、身分證或居留證。

中華郵政公司說明，為紓解窗口領現人流及縮短顧客等候時間，中華郵政將從11月24日到11月29日領現首週，依臨櫃領取人身分證號或居留證統一證號尾數實施單、雙號分流措施。

尾數單號民眾請在週一、三、五辦理；尾數雙號民眾請在週二、四、六前往臨櫃辦理；另65歲以上年長者及身心障礙人士，將優先引導至友善服務/無障礙窗口辦理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法