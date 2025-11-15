為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    普發1萬》11/17起全台3180台郵局ATM全天可領 11/24起郵局櫃檯領現

    2025/11/15 21:00 記者吳亮儀／台北報導
    普發現金一萬元，中華郵政公司下週一（17日）起，全台3180台郵局ATM提供全天候領現服務。（資料照）

    普發現金一萬元，中華郵政公司下週一（17日）起，全台3180台郵局ATM提供全天候領現服務。（資料照）

    行政院「全民+1 政府相挺」普發現金一萬元，中華郵政公司將從下週一（17日）起，全台3180台郵局ATM提供全天候服務，11月24日起更開放可在郵局櫃檯領現，民眾可在各地郵局儲匯營業時間臨櫃辦理，服務範圍遍布全台城鄉及離島。

    普發現金一萬元分三種方式領取，有「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局領現」多管道。選擇登記入帳的民眾，之前若有登記過，本週已經匯入指定的帳戶。下週一（17日）起換「ATM領現」，本月24日是臨櫃領現。

    中華郵政公司說明，民眾若選擇到郵局櫃檯領現，務必攜帶發放對象的健保卡；若由他人代領，代領人須另攜帶具照片的身分證明文件例如健保卡、身分證或居留證。

    中華郵政公司說明，為紓解窗口領現人流及縮短顧客等候時間，中華郵政將從11月24日到11月29日領現首週，依臨櫃領取人身分證號或居留證統一證號尾數實施單、雙號分流措施。

    尾數單號民眾請在週一、三、五辦理；尾數雙號民眾請在週二、四、六前往臨櫃辦理；另65歲以上年長者及身心障礙人士，將優先引導至友善服務/無障礙窗口辦理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播