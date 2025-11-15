把握週日晴暖天氣！迎風面短暫雨 下週冷空氣來襲大降溫

週日迎風面水氣增多，有局部短短暫雨，桃園以南天氣晴朗穩定。下週東北季風則會帶冷空氣南下降溫。（資料照）

週日（16日）迎風面水氣增多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨。西半部高溫約27至30度，但晚間會降到19至22度。

中央氣象署預報，週日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。東北風偏強，桃園到雲林沿海地區、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖易有平均風6級以上或陣風8級以上強風，海邊活動多加留意安全。

溫度方面，週日西半部高溫約27至30度，東半部則為25至27度，各地低溫普遍為19至22度，早晚感受較涼。離島的澎湖晴時多雲，22至24度；金門晴時多雲，19至25度；馬祖多雲時晴，18至22度。

至於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，下週一東北季風會再次增強，迎風面水氣明顯增多，北部、東半部至恆春半島陸續轉陰雨，中南部不受影響。這波東北季風帶冷空氣南下，北部、宜蘭先降溫，白天高溫僅約23、24度，入夜下探到17、18度。下週二水氣最多，也是冷空氣最強的一天，中部入夜會下探14、15度。下週三水氣開始減少，下週四東北季風有減弱趨勢，體感不會那麼濕冷。

紫外線指數方面，週日全台都是「中高量級」。

空氣品質方面，週日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級、中部、雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

