台北造起來！24店家改造展新貌 好店、好味、好故事

台北市產發局今天在永樂廣場舉辦「台北造起來ㄈㄥ年慶」，以「一店一景．城事新生」為主題，集結今年輔導的10家再造店家與14家型店品牌，一共24家台北好店新出爐。（記者孫唯容攝）

台北市推動「台北造起來」店家再造計畫，輔導傳統產業及美食餐飲轉型，經過11年努力，累計輔導219間店家，形成街廓亮點效應，產發局今（15）日在迪化街永樂廣場舉辦「台北造起來ㄈㄥ年慶」，以「一店一景．城事新生」為主題，集結今年輔導的10家再造店家與14家型店品牌，一共24家台北好店新出爐。現場除了店家展售與試吃體驗，為強化推廣台北造起來品牌與店家特色，更透過「闖天關．抽好禮」有獎徵答活動，邀請民眾遊逛現場攤位。

商業處指出，「台北造起來」店家再造計畫，聯手專業顧問團隊與設計團隊，從經營策略、品牌定位、故事文字、形象設計及空間改裝等面向，輔導店家轉型，不僅翻新整體品牌形象，更開創新型態營運模式，讓店家由內而外翻轉升級，至今已輔導219個店家。推動草創期以大稻埕的傳統老店為起點，逐漸擴散到萬華區，形成街廓效應，並拓展到全市各區域，如大稻埕輔導累計達44家，萬華則達到40家。

輔導課程因應環境改變調整內容如開設ESG、SDGs及AI等相關課程，並以系列行銷推廣，更新「好店探遊」大稻埕與萬華艋舺中英文摺頁地圖、「旅人走讀」讓民眾走訪歷屆亮點店家等活動。

商業處指出，獲選店家迪化街三大魚丸老字號「味香」，本次改造幽默借名對面的知名古蹟景點「十連棟」，改名「食連動魚丸」全新出發，煥然一新的門面形象與老街巧妙融合，更在3層樓老屋裡開設現煮立食區及魚丸文化館，順勢推出甜不辣酥常溫點心，由to B拓展到to C市場。

來自東區的老茶行二代品牌「茶山謎路」經過改造挖掘商品特色，以「用信念攀登的至善茶境」的定位再出發，打造質感品茶的深度體驗空間；位於民生社區富錦街上，創辦人來自山東煙台的「一戶水餃」更名「一季戶味」，改造後以響亮slogan「魚蔬鮮有時，錯過等下次」，展現「山東味節令水餃」的稀有價值感，打通隔壁空間的店面以家鄉特色重新妝點，並增設內用座位區，醒目門面亮眼吸睛，顧客紛讚最美水餃店。

