    首頁 > 生活

    從書香到舌尖的台南客家文化饗宴 吳鳴暖分享《歡喜來煮食》

    2025/11/15 20:18 記者洪瑞琴／台南報導
    作家吳鳴幫民眾簽書。（台南市客委會提供）

    作家吳鳴幫民眾簽書。（台南市客委會提供）

    2025台南客家文學沙龍今（15）日在國立台灣文學館溫暖登場，邀請作家吳鳴以散文《歡喜來煮食》分享他筆下阿姆家常菜的風味記憶。從一桌家常菜、一道日常廚事開始，吳鳴帶著聽眾走入客家料理的質樸靈魂，也談母親的身影、家的味道與那些被時間慢慢燉出的情感。

    現場更準備多樣限量好禮，包含吳鳴的《歡喜來煮食》飲食札記、清涼的客家仙草茶，以及客委會與台南知名品牌蜷尾家合作推出的「客家草仔胖」、結合擂茶風味的「螺雷麵包」。從書香到舌尖，讓參與者一次收集客家文化的閱讀感與味覺感。

    不少參與民眾說，美食不只是一頓飯，更是牽起人情、串起記憶的媒介。活動把「料理」與「文學」放在同一張桌上，讓人重新理解「吃飯皇帝大」的文化哲學，也體會料理背後那份真誠又內斂的客家情感。

    台南市政府客委會主委陳新裕說，今年特別與國立台灣文學館合作，以「文學×料理×客家人」為主題，象徵文化的傳承不僅書寫於文字中，更流動於生活日常之中。客家飲食蘊藏著族群遷徙、勞動與節慶的歷史痕跡，更是族群文化的根脈。透過作家吳鳴的文學視角談飲食，讓參與者不僅只有「閱讀」文字風味，同時「品味」阿姆料理的溫度與客家記憶的深情。

    現場準備好禮，包含吳鳴的《歡喜來煮食》飲食札記及客家風味美食。（台南市客委會提供）

    現場準備好禮，包含吳鳴的《歡喜來煮食》飲食札記及客家風味美食。（台南市客委會提供）

    2025台南客家文學沙龍《食飯皇帝大 歡喜來煮食》今日在台灣文學館暖心登場。（台南市客委會提供）

    2025台南客家文學沙龍《食飯皇帝大 歡喜來煮食》今日在台灣文學館暖心登場。（台南市客委會提供）

