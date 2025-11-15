為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    紅榜貼起來！王惠美恭賀鹿港女兒趙韻嵐 勇奪世界冰淇淋冠軍

    2025/11/15 19:59 記者張聰秋／彰化報導
    得到冰淇淋世界冠軍的趙韻嵐（右），得獎前，彰化縣長王惠美（左）曾到店裡光顧，為年輕人勇敢築夢加油打氣。（縣府提供）

    得到冰淇淋世界冠軍的趙韻嵐（右），得獎前，彰化縣長王惠美（左）曾到店裡光顧，為年輕人勇敢築夢加油打氣。（縣府提供）

    趙韻嵐運用鹿港百花蜂蜜搭配台東紅烏龍做出「烏龍茶之光」，在義式冰淇淋的故鄉脫穎而出，也把「彰化味」帶上國際舞台。（趙韻嵐提供）

    趙韻嵐運用鹿港百花蜂蜜搭配台東紅烏龍做出「烏龍茶之光」，在義式冰淇淋的故鄉脫穎而出，也把「彰化味」帶上國際舞台。（趙韻嵐提供）

    青發處長陳柏村（左3)代表縣長到趙韻嵐（左4)店面貼紅榜。（縣府提供）

    青發處長陳柏村（左3)代表縣長到趙韻嵐（左4)店面貼紅榜。（縣府提供）

    〔記者張聰秋／彰化報導〕世界第一名的冰淇淋就在鹿港！來自彰化縣鹿港小鎮的青創業者趙韻嵐，最近在義大利西西里島舉行的第17屆 Sherbeth Festival 國際冰淇淋大賽勇奪冠軍，讓小鎮沸騰，她運用鹿港在地的百花蜂蜜結合台東紅烏龍，推出「烏龍茶之光」口味參賽，在義式冰淇淋的故鄉脫穎而出，也把「彰化味」帶上國際舞台。

    趙韻嵐從小在鹿港長大，靠著對冰淇淋的熱情一路闖進國際多項賽事。回到家鄉後，她在鹿港老街旁的古宅創立「山風藍義式冰淇淋」，堅持用在地食材創作風味，像是社頭芭樂、大村葡萄、花壇茉莉花、溪州黑米、福興鮮乳、鹿港蜂蜜，全都進了她的冰淇淋，之前曾推出「香菜冰淇淋」也在網路上掀起話題。

    彰化縣長王惠美替這位「鹿港女兒」感到驕傲，今（15日）天由青發處長陳柏村代表縣長，到趙韻嵐的店貼紅榜，一群人跟著沾光。

    王惠美說，趙韻嵐讓世界看到彰化，趙韻嵐創業路上也是縣府推動青年創業政策受惠對象，青創補助最高30萬元，凡是彰化縣18歲至45歲的青年朋友，上滿創業研習課程達30小時，就可以提案來申請彰化縣青年創業獎勵補助，希望更多年輕人敢做夢、挑戰自己，實踐願望。

