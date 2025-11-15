春風化雨70年 新竹縣寶山國中、東安國小歡度校慶

新竹縣寶山國中70歲了，今天熱鬧歡度校慶。（記者黃美珠攝）

新竹縣溪南、溪北今天各有1所國中小歡度70周年校慶，分別是縣立寶山國中和東安國小，縣長楊文科先後到校致贈「教澤永霑」匾額，頒發捐資興學傑出校友獎狀跟感謝狀，祝賀2校70歲生日快樂！

寶山國中的「寶中七十 沐光前行」現場，縣長楊文科致詞說，他上任7年以來，縣府給予寶山國中16項重大建設補助，總補助經費1.2億多，包含新建莒光分部宿舍、運動場綜合球場、風雨球場、午餐廚房，以及整修老舊廁所和學校社區共讀站等，目的就是希望學生能在更舒適優美、教學設備更完善的場域中學習成長。

至於「薪傳七十 卓起東安」的校慶會上，學生合唱由「愛客樂」樂團邱廉欽為這次校慶創作的校園客家歌曲《種下》，迎接縣長楊文科的到來，楊文科則鼓勵小朋友們都能學習歌中描寫「前人種竹，後人遮陽」的精神，種下「一隻夢」、「一份愛」、「一條歌仔」，打造幸福的未來。

新竹縣長楊文科（右5）出席寶山國中校慶，表揚熱心捐資興學的寶中傑出校友。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（右5）頒贈「教澤永霑」匾額給春風化雨70載的寶山國中。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（左）頒贈「教澤永霑」匾額給70歲的東安國小。（記者黃美珠攝）

