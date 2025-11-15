文雅畜牧場流出4萬顆毒蛋 石崇良直呼：不可思議

爆出芬普尼雞蛋的彰化文雅畜牧場，被查出11月6日管制期間還有雞蛋流入市面。（彰化縣府提供）

彰化文雅畜牧場因雞蛋檢出農藥「芬普尼」超標，而遭移動管制，但衛福部與地方衛生局持續稽查，竟在台中再度查獲來自該場的問題雞蛋，向上追查發現，文雅畜牧場在禁令期間竟仍流出約4萬顆蛋，衛福部長石崇良今（15日）直呼「不可思議」，已發文要求彰化縣政府查明並究責。

食藥署日前進行例行稽查，彰化縣衛生局發現洗選包裝雞蛋有芬普尼殘留超標，11月4日報告出爐後立即啟動預防性下架，並於11月5日通報農政單位，對文雅畜牧場啟動移動管制。沒想到台中市食品藥物安全處11月10日在轄內「龍忠蛋行」查獲來自文雅畜牧場的蛋品，檢出芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）0.05ppm，遠高於標準值0.01ppm，且售出時間正落在移動管制期間。

石崇良今天下午出席罕見疾病獎學金頒獎典禮，會後受訪時表示，衛福部持續按照原本步調抽驗市售雞蛋，昨天確認台中蛋行又驗出芬普尼殘留，來源就是文雅畜牧場，且蛋品日期落在禁止移動期間，「不可以上架的雞蛋又被上架，這讓我們覺得不可思議，怎麼會發生這樣的事情。」

根據食藥署掌握資料，龍忠蛋行共向文雅畜牧場購入200籃、約4萬顆雞蛋，目前僅追回38籃、約7600顆，其餘仍在追查。石崇良強調，衛福部已立刻發文要求彰化縣政府查明，為何中央下達指令後仍會出現流出情況，並要求嚴格查處。衛福部會秉持「查到哪、驗到哪、公布到哪」原則，也提醒曾在該蛋行購買的民眾可前往退貨。

石崇良也補充，除了11月5日通報農政單位對牧場啟動移動管制，衛福部日前發布的新聞稿，同樣再三強調文雅畜牧場的蛋不得上市。至於移動管制期間仍有問題蛋流出，後續將由農政單位調查並依情節裁處，食藥署也會持續進行後市場監測。

