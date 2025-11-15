扯！他修車換輪框 竟遇「賽車手」員工狂飆試車

車主查看行車紀錄器後發現維修廠員工脫序行為，當場質問對方。（擷取自臉書爆料公社）

一名網友今日在「爆料公社」發文，他因車輛輪框凹壞進廠維修，但車主經由行車紀錄器發現，當零件更換完成後，維修廠員工竟擅自駕車狂飆。該網友詢問員工後，對方卻否認狡辯，脫序行徑令車主感到氣憤，因而發文抱怨。

一名車主在知名社群「爆料公社」發文控訴，他因車輛不慎撞到坑洞，導致一個輪框凹損、一個輪胎破損，於是更換四顆輪框、兩顆輪胎。然而，當維修廠員工「試車」時，不僅將他自排車切換成手排模式，並且一路上不斷製造高轉速拉長吸氣的聲音，甚至使用換檔撥片。

請繼續往下閱讀...

更令車主震驚的是，透過行車紀錄器顯示，短短7到8分鐘的試車過程中，GPS時速多次達到90公里，甚至一度飆到誇張的106公里，且這些路段都不是高速公路。最危險的是，該員工還在小巷子內開到接近時速70公里。

員工試車回來後，車主準備將車開走時，發現車輛儀表板上竟然亮起了引擎故障燈以及防滑警示燈，讓他驚覺不對勁，立刻查看行車紀錄器，才發現「賽車手」員工的脫序行為。

車主當場質問員工，但對方矢口否認飆車，甚至反駁稱車子開來時警示燈就已經亮著。後來改口解釋是「怕車子有問題，讓車主不要再跑一趟」，才「開快車試車」，意圖撇清責任。

車主擔憂，如果試車過程中不幸發生事故撞到人，責任該如何歸屬？若因此被開單或扣牌，他該如何處理？他更附上了專業技師試車的影片及損壞的輪胎照片，尋求網友評斷這樣的行為是否合理。

該文一出，網友熱烈回應：「我還第一次聽到換胎框後要試車的，怎麼，是怕沒裝好跑在路上輪子離車出走？」、「試車是理所當然的，但在平面開到一百多不應該假設限速60開到100多，被拍超速扣牌，罰單這些車廠負擔是小事，扣牌呢？法規可是不會管誰開的車，扣牌就是扣牌，被扣牌就車主倒楣囉？」、「不開破百，要怎麼測試高速行駛時，輪胎穩不穩定、方向盤會不會抖動！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法