為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    扯！他修車換輪框 竟遇「賽車手」員工狂飆試車

    2025/11/15 20:51 即時新聞／綜合報導
    車主查看行車紀錄器後發現維修廠員工脫序行為，當場質問對方。（擷取自臉書爆料公社）

    車主查看行車紀錄器後發現維修廠員工脫序行為，當場質問對方。（擷取自臉書爆料公社）

    一名網友今日在「爆料公社」發文，他因車輛輪框凹壞進廠維修，但車主經由行車紀錄器發現，當零件更換完成後，維修廠員工竟擅自駕車狂飆。該網友詢問員工後，對方卻否認狡辯，脫序行徑令車主感到氣憤，因而發文抱怨。

    一名車主在知名社群「爆料公社」發文控訴，他因車輛不慎撞到坑洞，導致一個輪框凹損、一個輪胎破損，於是更換四顆輪框、兩顆輪胎。然而，當維修廠員工「試車」時，不僅將他自排車切換成手排模式，並且一路上不斷製造高轉速拉長吸氣的聲音，甚至使用換檔撥片。

    更令車主震驚的是，透過行車紀錄器顯示，短短7到8分鐘的試車過程中，GPS時速多次達到90公里，甚至一度飆到誇張的106公里，且這些路段都不是高速公路。最危險的是，該員工還在小巷子內開到接近時速70公里。

    員工試車回來後，車主準備將車開走時，發現車輛儀表板上竟然亮起了引擎故障燈以及防滑警示燈，讓他驚覺不對勁，立刻查看行車紀錄器，才發現「賽車手」員工的脫序行為。

    車主當場質問員工，但對方矢口否認飆車，甚至反駁稱車子開來時警示燈就已經亮著。後來改口解釋是「怕車子有問題，讓車主不要再跑一趟」，才「開快車試車」，意圖撇清責任。

    車主擔憂，如果試車過程中不幸發生事故撞到人，責任該如何歸屬？若因此被開單或扣牌，他該如何處理？他更附上了專業技師試車的影片及損壞的輪胎照片，尋求網友評斷這樣的行為是否合理。

    該文一出，網友熱烈回應：「我還第一次聽到換胎框後要試車的，怎麼，是怕沒裝好跑在路上輪子離車出走？」、「試車是理所當然的，但在平面開到一百多不應該假設限速60開到100多，被拍超速扣牌，罰單這些車廠負擔是小事，扣牌呢？法規可是不會管誰開的車，扣牌就是扣牌，被扣牌就車主倒楣囉？」、「不開破百，要怎麼測試高速行駛時，輪胎穩不穩定、方向盤會不會抖動！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播