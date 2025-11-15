為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉大農藝志工隊送暖護理之家 帶爺奶作花環、歡唱台語金曲

    2025/11/15 18:43 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉大農藝志工隊成員教導長者製作可愛的小花花環。（嘉大農藝志工隊提供）

    嘉大農藝志工隊成員教導長者製作可愛的小花花環。（嘉大農藝志工隊提供）

    嘉義大學農藝志工服務隊走過27個年頭，長期關懷社會弱勢團體、服務弱勢族群，今天利用週末送暖到嘉義市瑞泰護理之家，透過關懷慶生活動及短劇表演，帶給30多名行動不便長者歡樂午後時光。

    活動一開始，由志工隊發慶生卡片給過生日的阿公、阿嬤，祝福他們生日快樂，現場準備慶生蛋糕，教學活動教導長者製作可愛的小花，編綁於花環，搭配兩個鈴鐺。

    緊接著台語老歌帶動唱，志工帶領長者一起唱「要拚才會贏」、「歡喜就好」等多首台語金曲。重頭戲表演「西遊記傳奇～火熱對決：萬事通傳奇」短劇，讓長者回憶早期電視劇西遊記傳奇唐三藏西域取經故事，最後志工表演扇子舞舞蹈，活動現場充滿歡樂氣氛。

    志工隊指導老師侯金日說，志工隊夥伴長期付出，秉持「服務、輔弱、愛心、成長」的精神，多次代表該校參加教育部舉辦全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動中，在大學院校組服務性社團評選榮獲特優與優等獎，期待未來再接再厲，讓弱勢族群都能感受到志工隊誠摯用心的服務。

    嘉大農藝志工服務隊今天送暖到瑞泰護理之家。（嘉大農藝志工隊提供）

    嘉大農藝志工服務隊今天送暖到瑞泰護理之家。（嘉大農藝志工隊提供）

    嘉大農藝志工隊到瑞泰護理之家關懷長者。（嘉大農藝志工隊提供）

    嘉大農藝志工隊到瑞泰護理之家關懷長者。（嘉大農藝志工隊提供）

