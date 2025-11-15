MELAS少年從魔術方塊找回光亮 罕病預算明年突破200億

確診MELAS症候群的王為中與媽媽。（記者邱芷柔攝）

11歲的王為中原本是足球場上奔跑的孩子，卻在哥哥發病後的基因檢測中，被診斷為MELAS症候群，媽媽回憶當時心碎又憤怒「為什麼一個健康的孩子都不給我？」但一家人也因此重新學會面對困境，「不是等環境變好才微笑，而是不論怎樣都選擇微笑。」

王為中得知自己可能生病時才10歲，哥哥的病程讓他明白「未來可能的樣子」，外人看他「沒事」，但嗜睡、乾嘔、胸悶都是腦部病變造成的「隱形障礙」，沒有數據能證明，讓他常過著「被懷疑的人生」，媽媽說，他願意站出來，就是希望讓大家知道，疾病不一定要發燒到39度才叫生病，看不見的痛更需要理解與尊重。

王為中曾告訴媽媽「我不怕死，我只是害怕不知道怎麼死。」讓人揪心。媽媽形容，粒線體就像手機電池，壞了程式就跑不動，更別說最耗能的心臟與腦。一度失去夢想的王為中，後來在魔術方塊找回光亮，「被減掉很多東西後，我開始思考他還擁有什麼。沒想到，他自己轉出了新方向。」王為中每天花1、2小時練習，10秒內能單手破解魔術方塊，這份努力，也讓王為中獲得今年罕病基金會「傑出才藝獎」。

罕見疾病基金會成立逾20年，以「讓罕見不再被忽略」為使命，推動「罕見疾病防治及藥物法」立法、倡議藥物納保，並長期串聯政府、醫界與社福團體。今年獎助學金共頒發10個獎項，共計415名病友獲獎、涵蓋121種罕病，合計發出290萬元獎助學金，由觀樹教育基金會與如是社福公益信託共同支持，盼陪伴更多罕病學子追夢。

衛福部長石崇良出席活動時表示，明年罕病與血友病用藥將由健保編列192億元，加上20億元公務預算，總額將突破200億元，目前正送立法院審議。他也說，政府推動「兒童困難診斷疾病平台」由台大兒童醫院承接，協助臨床在面對診斷不明的孩童時迅速串聯專科，範圍不僅限於罕病，也包括不明感染與複雜個案，目前已成功協助多名病童確診。

石崇良提到，兩年前健保將首款SMA基因治療納入給付、藥價達4900萬元，政府與廠商多次協商才讓重症孩童受惠，後續也放寬其他治療方式，病友回饋證明政策「做對了」，不過後續AADC缺乏症挑戰更大，基因治療高達1億元，但該治療是台灣原創、臨床成效明顯的藥物，預計12月1日正式納入健保，象徵罕病治療再前進一步。

