下探14度！下週一起全台有感降溫 北東一路溼涼 回暖時間曝

下週氣溫趨勢。（氣象署提供）

把握週日好天氣！中央氣象署預報，下週一（17日）將迎來入秋後最強的東北季風，北部和東北部一路溼涼到下週四，夜裡和清晨低溫僅14度，在這波東北季風影響期間「北東整天溼涼、中南部日夜溫差大」。

氣象署預報員張竣堯表示，明天水氣稍微增加一點，僅有基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，其它地區仍是多雲到晴且溫暖的天氣，但下週一就變天了，這波東北季風增強，比原先預報的影響時間更長，會從下週一影響到下週四。

張竣堯說，下週一報到的這波東北季風北台灣白天就會有感，其它地區要等入夜後才會感受到涼意；下週一開始基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨，桃園以北地區有短暫雨，竹苗及東部地區有局部短暫雨，且一連兩天都是類似天氣。

「下週三起真正開始冷，週三、週四是這波東北季風影響最強的時候」，張竣堯說，下週三起水氣開始減少，但北部、東北部及東部地區仍有局部短暫雨，但其它地區會轉為晴到多雲的天氣，直到下週五之後，這波東北季風才會減弱，各地氣溫陸續回升。

張竣堯說，下週二到下週四這段期間各地溫度相對低，中部以北、東北部地區低溫約15度到16度，南部、花東地區約18度到20度，近山區或空曠處還會再低一到兩度；北部白天高溫不超過20度，中南部白天約25到28度、但晚上溫度也降到20度以下。

張竣堯說，總結下週東北季風影響期間的狀況，會是「南北溫差很大，北台灣整天溼溼涼涼、中南部日夜溫差大」。

下週降雨趨勢。（氣象署提供）

