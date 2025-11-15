為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    下探14度！下週一起全台有感降溫 北東一路溼涼 回暖時間曝

    2025/11/15 18:12 記者吳亮儀／台北報導
    下週氣溫趨勢。（氣象署提供）

    下週氣溫趨勢。（氣象署提供）

    把握週日好天氣！中央氣象署預報，下週一（17日）將迎來入秋後最強的東北季風，北部和東北部一路溼涼到下週四，夜裡和清晨低溫僅14度，在這波東北季風影響期間「北東整天溼涼、中南部日夜溫差大」。

    氣象署預報員張竣堯表示，明天水氣稍微增加一點，僅有基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，其它地區仍是多雲到晴且溫暖的天氣，但下週一就變天了，這波東北季風增強，比原先預報的影響時間更長，會從下週一影響到下週四。

    張竣堯說，下週一報到的這波東北季風北台灣白天就會有感，其它地區要等入夜後才會感受到涼意；下週一開始基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨，桃園以北地區有短暫雨，竹苗及東部地區有局部短暫雨，且一連兩天都是類似天氣。

    「下週三起真正開始冷，週三、週四是這波東北季風影響最強的時候」，張竣堯說，下週三起水氣開始減少，但北部、東北部及東部地區仍有局部短暫雨，但其它地區會轉為晴到多雲的天氣，直到下週五之後，這波東北季風才會減弱，各地氣溫陸續回升。

    張竣堯說，下週二到下週四這段期間各地溫度相對低，中部以北、東北部地區低溫約15度到16度，南部、花東地區約18度到20度，近山區或空曠處還會再低一到兩度；北部白天高溫不超過20度，中南部白天約25到28度、但晚上溫度也降到20度以下。

    張竣堯說，總結下週東北季風影響期間的狀況，會是「南北溫差很大，北台灣整天溼溼涼涼、中南部日夜溫差大」。

    下週降雨趨勢。（氣象署提供）

    下週降雨趨勢。（氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播