屏東「瑞屏安居」社宅上樑 共520戶明年底完工

屏東首座中央社宅瑞屏安居上樑，縣長周春米帶領上香祝禱。（屏東縣政提供）

屏東市中央社會住宅「瑞屏安居」今天（15日）舉行上樑典禮，縣長周春米帶領工程團隊上香祝禱工程順利，周春米表示，「瑞屏安居」是屏東第一座中央投資的社會住宅，位處屏東市蛋黃區，鄰近屏東演藝廳、屏菸1936文化園區、台1線道路等，擁有完善生活機能，是屏東城市轉型的重要里程碑，預計明年底完工，後年入住，提供青年返鄉就業。

「瑞屏安居」基地面積逾1.5公頃，興建兩棟14層住宅大樓，預計於115年12月完工、116年開放申請入住，可提供520戶社會住宅，採綠建築銀級、智慧建築合格級及耐震標章等高規格設計，並導入智慧停車與物業管理系統，社宅1樓同時設置托嬰中心與兒童遊戲區，並重新規劃公園與友善人行空間，實現真正的生活社宅。

縣長周春米表示，屏東近年來在產業建設上全面升級，高鐵屏東車站特定區、屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區、六塊厝產業園區等重大開發陸續啟動，屏北地區已然成為南部半導體S廊帶中最具潛力的新亮點。產業快速發展的同時，更需要充足、優質、可負擔的住宅以吸引青年返鄉就業、支持企業留才，而社會住宅正是支撐這股城市能量的重要後盾。

周春米指出，「瑞屏安居」、「永城好室」、「鶴聲好室」，三案合計將在市區提供873戶社會住宅，成為吸引青年返鄉、支持產業升級的關鍵力量，讓屏東在南部半導體S廊帶中展現城市新氣象，讓年輕人與弱勢家庭都能在屏東安心生活。

屏東首座中央社宅瑞屏安居上樑典禮登場。（屏東縣政府提供）

屏東首座中央社宅瑞屏安居預計明年完工。（屏東縣政府提供）

