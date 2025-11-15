為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東「瑞屏安居」社宅上樑 共520戶明年底完工

    2025/11/15 17:23 記者葉永騫／屏東報導
    屏東首座中央社宅瑞屏安居上樑，縣長周春米帶領上香祝禱。（屏東縣政提供）

    屏東首座中央社宅瑞屏安居上樑，縣長周春米帶領上香祝禱。（屏東縣政提供）

    屏東市中央社會住宅「瑞屏安居」今天（15日）舉行上樑典禮，縣長周春米帶領工程團隊上香祝禱工程順利，周春米表示，「瑞屏安居」是屏東第一座中央投資的社會住宅，位處屏東市蛋黃區，鄰近屏東演藝廳、屏菸1936文化園區、台1線道路等，擁有完善生活機能，是屏東城市轉型的重要里程碑，預計明年底完工，後年入住，提供青年返鄉就業。

    「瑞屏安居」基地面積逾1.5公頃，興建兩棟14層住宅大樓，預計於115年12月完工、116年開放申請入住，可提供520戶社會住宅，採綠建築銀級、智慧建築合格級及耐震標章等高規格設計，並導入智慧停車與物業管理系統，社宅1樓同時設置托嬰中心與兒童遊戲區，並重新規劃公園與友善人行空間，實現真正的生活社宅。

    縣長周春米表示，屏東近年來在產業建設上全面升級，高鐵屏東車站特定區、屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區、六塊厝產業園區等重大開發陸續啟動，屏北地區已然成為南部半導體S廊帶中最具潛力的新亮點。產業快速發展的同時，更需要充足、優質、可負擔的住宅以吸引青年返鄉就業、支持企業留才，而社會住宅正是支撐這股城市能量的重要後盾。

    周春米指出，「瑞屏安居」、「永城好室」、「鶴聲好室」，三案合計將在市區提供873戶社會住宅，成為吸引青年返鄉、支持產業升級的關鍵力量，讓屏東在南部半導體S廊帶中展現城市新氣象，讓年輕人與弱勢家庭都能在屏東安心生活。

    屏東首座中央社宅瑞屏安居上樑典禮登場。（屏東縣政府提供）

    屏東首座中央社宅瑞屏安居上樑典禮登場。（屏東縣政府提供）

    屏東首座中央社宅瑞屏安居預計明年完工。（屏東縣政府提供）

    屏東首座中央社宅瑞屏安居預計明年完工。（屏東縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播