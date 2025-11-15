大學生請心理健康假 研究曝71％因課業繁重

暨南國際大學教育政策與行政學系、台灣教育政策與評鑑學會今辦「2025第14屆教育政策與行政前瞻研討會」，共發表21篇論文。（圖由暨大提供）

超過9成大專院校實施學生心理健康假制度，清華大學教育與學習科技學系碩士生何冠勳、暨南國際大學教育政策與行政學系教授馮丰儀，今（15日）發表研究指出，大學生請假理由主要係因課業繁重（71%）及對未來規劃迷惘（36%），其次為家庭壓力、經濟困難及人際衝突，部分學生因校園環境或師長壓力選擇暫離課堂，學生整體正向評價心理健康假，認為其協助心理調適並展現校方關懷，但對流程與制度認知仍存疑慮。

暨南國際大學教育政策與行政學系、台灣教育政策與評鑑學會今日合辦「2025第14屆教育政策與行政前瞻研討會：共融思維領導前行」，共發表21篇論文。

請繼續往下閱讀...

何冠勳和馮丰儀「大學生心理假請假理由、效果及後續支持之探討」研究指出，台灣青年自殺率逐年上升，心理健康已成迫切公共議題，多所大學設置「心理健康假」，制度逐步推行後面臨實證研究不足、各校實施方式不一及可能使學生誤用之爭議，學生使用經驗與實際運作情形尚待釐清，該研究可回應社會疑慮、補足學術空白，並為未來政策調整與校園輔導機制提供實證參考。

研究採混合研究法，結合量化問卷與質性回溯性訪談，蒐集大學生心理假請假經驗，以及大學生個人經驗與主觀感受做為量化資料輔助，問卷發放於已實施心理假滿一年之Facebook學校社群及Dcard校版；並採立意取樣，篩選合適研究對象進行訪談，研究回收問卷196份，有效問卷186份，受訪者共8位。

研究建議，學生在察覺心理狀況不穩定時，應勇於運用心理健康假，爭取休息與心理調適空間，並主動尋求支持與資源；學校應加強宣導、完善線上請假系統、增設選填理由，並建立彈性關懷機制，提供個別化支持，發揮心理健康假作為學生心理安全網功能；待制度運作更久後再擴大研究，並納入接受校方輔導學生，更全面了解請假動機與使用經驗。

前教育部長吳清基擔任主持人，前教育部技職司長張國保、前教育部次長林騰蛟及前教育部主秘陳明印等人與談。暨大校長武東星表示，共融思維對行政領導很重要，但有具體進步的指標才能創造更大的共榮；陳明印指出，教育領導者應重新檢視校內決策是否納入多元聲音，有共融的領導才能推動永續校務。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法