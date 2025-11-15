蘇澳溪分洪道獲全額補助 宜蘭縣府感謝中央支持

宜蘭蘇澳遭遇洪患，造成淹水災情慘重，地方引頸期盼的解方「蘇澳溪分洪工程計畫」，已獲行政院同意全額補助75.68億元。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭蘇澳遭遇洪患，造成淹水災情慘重，地方引頸期盼的解方「蘇澳溪分洪工程計畫」，已獲行政院同意全額補助75.68億元，宜蘭縣政府感謝中央對地方治水的重視與支持，將全力推動後續相關作業，期盼工程早日完工。

2010年梅姬颱風在蘇澳降下強烈豪雨，造成市區多處淹水，釀死傷悲劇，為避免類似災情發生，經濟部水利署協助宜蘭縣府推動「蘇澳溪水系治理規劃檢討」及「縣管河川蘇澳溪水系分洪道規劃」，並於2020年8月4日通過環境影響評估，奠定後續工程推動的重要基礎。

宜蘭縣府表示，蘇澳溪分洪工程主要設施包括分洪隧道、防砂壩、攔河堰、分洪堰、出口段及魚道等，隧道出口位於內埤海岸南側。工程完成後，不僅可大幅降低蘇澳地區淹水風險，也將一併解決蘇澳港淤積問題。

宜蘭縣府指出，持續推動的「蘇澳溪分洪工程計畫」，在2023年3月2日獲行政院正式核定，總經費為54.13億元。然而，在設計作業進行期間，受疫情後原物料價格上漲影響，重新評估工程所需費用，將經費調整為75.68億元。

宜縣府表示，今年初將修正版計畫送交行政院審查，盼確保工程經費與期程均能符合實際需求，行政院於11月13日核定通過修正計畫，並同意全額補助75.68億元，以協助縣府推動「蘇澳溪分洪工程計畫」。

宜縣府強調，感謝行政院對蘇澳溪分洪工程的重視與支持，讓計畫得以順利完成核定。中央的協助，對地方治水建設至關重要，縣府將全力推動後續相關作業，期盼工程早日完工，讓蘇澳地區居民遠離水患威脅，打造更安全、安心的生活環境。

