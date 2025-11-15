姊交往9年男友像家人卻被劈腿 她陷兩難：該介入嗎？

近日一名網友分享自己姊姊與長期交往男友分手後，迅速與網路新認識的男性發展曖昧關係，讓她陷入道德兩難。（示意圖）

倘若得知兄弟姊妹劈腿或出軌你會怎麽做？近日就有一名網友，分享自己姊姊與長期交往男友分手後，迅速與網路新認識的男性發展曖昧關係，讓她陷入道德兩難。文章一出，立即引發熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，姊姊原本與交往9年的工程師男友穩定交往多年，男友收入高，兩人生活無經濟壓力。姊姊不想結婚也不想生小孩，但這並未動搖兩人感情，男友與家人相處融洽，爸爸媽媽早就把他當成女婿了。然而前幾個月原PO收到姊姊男友訊息說：姊姊傳訊息告說分手，後來又與他斷聯一個多月。

原PO得知後十分震驚，但由於姊姊男友已經融入家庭，一時也難以割捨，原PO先安慰姊姊男友，讓他先等待姊姊，她則在姊姊旁觀察兩人是否有機會再復合。

然而令原PO沒想到的是，姊姊在分手後迅速開始與遊戲認識的男性每天外出、通話、互動曖昧，更令原PO震驚的是兩人早在分手前就開始曖昧了。原PO坦言，看到姊姊與網友互動，心裡非常不安，因其男友現在仍單純認為姊姊只是需要冷靜一段時間，還在等待復合。

「我覺得最可憐的是男友，經歷分手的只有他一人，卻渾然不知姊姊早已有新歡。」原PO說。她陷入兩難：一方面想放任姊姊男友保持希望、繼續觀察局勢；另一方面又想坦白告知真相，讓他死心，以免再受傷。

原PO的文章在網路上引起熱烈討論，不少網友提出兩種觀點，不少人建議原PO告知姊姊男友，「沒有血緣關係，卻對妳們家好，這無疑更難能可貴，妳要瞞著他，讓姊姊繼續荼毒他嗎？」、「血緣沒有重要到能讓我拋棄道德」、「我會用匿名的方式跟哥哥說」更有人現身説法，「當初我前男友劈腿，就是他妹跟我說的，我至今都感謝她」。

但也有人建議保持距離不干涉，「不是你的事，不要管太多」、「感情的事都是兩人間的事，他們怎麼樣都不干我們的事，最好不要介入」、「我真的覺得你不要去亂說亂搞，假如你姊姊最後沒有跟那男的在一起，你就是個『造謠怪』」、「清官難斷家務事，緣分盡了，就只能接受，情劫是渡，渡過了，心就會開」。

