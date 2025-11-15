彰化「文雅畜牧場」疑私賣芬普尼毒蛋至台中 3萬多顆蛋恐被吃下肚

台中市食安處查出龍忠蛋品行（圖）曾向文雅畜牧場進貨4萬顆蛋。（市府提供）

彰化縣衛生局11月7日通報「文雅畜牧場」洗選蛋品檢出禁藥芬普尼後，台中市食品藥物安全處擴大抽驗，10日再前往4家業者稽查，發現其中龍忠蛋行籃蛋被檢出含芬普尼代謝物超標，龍忠蛋行曾向文雅畜牧場進貨200籃蛋、共約4萬顆雞蛋，目前已下架回收38籃，其餘162籃、約3.24萬顆蛋分別售出給散客以及35家各類小型餐飲、麵店及早餐店等，均已全數用罄，已連夜通報彰化縣政府釐清是否流向下游業者。

彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出農藥「芬普尼」超標，農業部食藥署昨（14日）晚接獲台中市食安處通報，其中，龍忠蛋行抽驗到來自文雅畜牧場雞蛋含芬普尼及其代謝物0.05ppm明顯超標，且是衛生單位在11月5日通報後，11月9日出售，部分雞蛋恐已流向早餐店與散戶，食藥署今（15日）震怒，要求地方農政單位說清楚。

台中市食品藥物安全處下午近4時許表示，11月7日接獲跨縣市通報進行預防性下架工作，並持續督促相關業者下架回收，10日派員前往台中市梧棲區龍忠蛋行稽查，發現其於11月9日曾向文雅畜牧場進貨籃蛋，食安處為求謹慎立即進行抽驗，結果於11月14日晚間出爐，檢出芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）含量 0.05 ppm（殘留容許量標準0.01ppm）與規定不符。

食安處秘書蔡文哲指出，龍忠蛋品行11月9日曾向文雅畜牧場進貨籃蛋，數量為200籃（約4000台斤、共約4萬顆），目前已下架回收38籃（760台斤），其餘分別售出給散客以及35家各類小型餐飲、麵店及早餐店等，均已全數用罄，食安處連夜通報彰化縣政府釐清是否有流向其他下游業者，至於文雅畜牧場是否涉及違規販售，已請源頭彰化縣政府釐清。

