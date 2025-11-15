0403地震慈濟大愛屋落成 共144戶最快12月可入住

慈濟基金會捐建花蓮大愛社區，今天落成揭牌，屋內家電、家具一應俱全。（花蓮縣政府提供）

去年花蓮0403地震造成集合大樓、民宅倒塌，慈濟基金會在花蓮市信義國小後方捐建「大愛福利社區大樓」，今天落成揭牌，包括慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、副總執行長林碧玉、花蓮縣長徐榛蔚及災民代表都出席。

慈濟強調，這次是「以中繼屋的速度、完成永久屋的重建」，總共144戶、目前有108戶登記，預計最快12月入住，原則上可住到新家蓋好。

請繼續往下閱讀...

慈濟基金會說明，大愛福利社區大樓為5層RC耐震建物，耐震度也較一般建物提高25%，每戶均採光良好有陽台，1樓規劃停車場與景觀中庭，2至5樓為112間2人套房與32間2房（4人），合計144戶，其中18戶為無障礙房型；室內家具包括衛浴、流理臺、IH電磁爐、冷暖氣機、洗衣機、冰箱、床具、餐桌椅等，二房另設雙人沙發及共三台冷暖氣機，上述含建物均由慈濟提供，等於災民可提著一卡皮箱入住。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文說，慈濟大愛社區「以中繼屋的速度、完成永久屋的重建」，展現營造夥伴與慈濟團隊共同投入的成果。前陣子光復受災期間，慈濟人同樣全力協助，希望所有鄉親能平安；副總執行長林碧玉也說，見到大家即將入住安全、採光佳、通風良好的新家，深感欣慰，上人也期盼此處成為以善相伴、彼此照顧的溫暖社區。

落成揭牌典禮包括慈濟基金會正副執行長、花蓮縣政府及議會、慈濟醫院院長林欣榮、承建的良有營造公司等各界人士。花蓮縣長徐榛蔚說，繼本月完工的花蓮市美崙民孝段30戶紅十字會捐建的中繼屋，慈濟大愛社區共兩處中繼社區今天落成，慈濟大愛社區共108戶登記，預計本月底完成選屋簽約、12月入住，原則上可住到新家蓋好，後續大愛屋將做為社會住宅。

徐榛蔚也說，0403震災重建包含13處強拆重建輔導、39處弱層補強，目前都逐步推進中；另外，統帥大樓、天王星及北濱街等案件也正依序推動公辦及自辦都更。

慈濟基金會捐建花蓮大愛社區，屋內家電、家具一應俱全。（花蓮縣政府提供）

慈濟基金會捐建花蓮大愛社區，今天落成揭牌。（花蓮縣政府提供）

慈濟基金會捐建花蓮大愛社區，今天落成揭牌。（花蓮縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法