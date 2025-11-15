為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖秋祭海洋市集 親子體驗古蹟遊

    2025/11/15 16:04 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣長陳光復參觀秋祭海洋文化藝術季，與文創作者洽談。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復參觀秋祭海洋文化藝術季，與文創作者洽談。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣政府文化局今（15）日在馬公金龜頭礮臺文化園區，舉辦「秋祭海洋文藝市集」活動，並表揚「文化資產古蹟管理維護優良示範點」，縣長陳光復到場頒獎，與民眾一同感受市集的熱鬧氛圍。

    澎湖縣政府文化局擇定具有歷史意義的國定古蹟「金龜頭礮臺」作為活動場地，舉辦「秋祭海洋文藝市集」，集結近40家在地美食、手作工藝、文創品牌等攤商，充分展現澎湖的海洋文化特色與藝術創造力。活動當日人潮踴躍，整個文化園區熱鬧非凡，民眾不僅認識到澎湖豐富的海洋文化內涵，也體驗到市集帶來的多元互動樂趣，為古蹟空間注入新的活力。陳光復指出，澎湖的開發歷史比台灣早400年，文化底蘊深厚，縣內擁有為數眾多的文化資產，包括9處國定古蹟、18處縣定古蹟、56處歷史建築及3處紀念建築。他強調，古蹟的保存不能僅靠修復，更需要完善的日常管理與維護，才能有效延緩老化，延續文化資產的歷史價值。

    優良示範點表揚名單為：文澳城隍廟管理委員會、馬公東甲北極殿管理委員會、財團法人澎湖馬公城隍廟、澎湖觀音亭管理委員會、臺廈郊水仙宮管理委員會；成功蕭克讓古宅-蕭再泉、烏崁洪辛任古宅-洪慶乾、鎖港許監督古宅-許家豪，以及管理南寮許返古宅的南寮社區發展協會，及興仁蔡廷蘭進士第的興仁社區發展協會。

    秋祭海洋文化藝術季，在金龜頭礮台舉行。（澎湖縣政府提供）

    秋祭海洋文化藝術季，在金龜頭礮台舉行。（澎湖縣政府提供）

