求職者嘆年底求職兩難「薪資低、福利差」 過來人：這時期別找工作

不少求職者常面臨職缺有限、待遇不理想的兩難。一名網友近日發文表示，自己九月離開上一份工作後休息了一個月才開始找工作，沒想到年底適合自己經歷的職缺少之又少。雖然誤打誤撞參加待業後的第一場面試並順利錄取，但薪資待遇與福利都不如前東家，讓她猶豫不決，因此向網友詢問：「是該去報到，還是待業到明年？」

該名網友在Dcard透露，離職前自己可能首次遭遇職場PUA，當時不知所措，加上衝動下選擇離職，使她沒料到年底求職會如此困難。她表示，接到錄取通知後雖然確定能上班，但內心對新工作仍有抗拒感，因為年薪與福利都不如前公司。

文章發出後，引來網友熱烈討論。有人建議「年前先上工」，理由包括：「若沒有經濟壓力可先去試試，三個月內感覺不對勁趕快走人」、「年前上工啦，不久快過年也可以領錢」、「先上工做看看，你怎麽知道年後工作就ㄧ定好找？」、「我的話會選先去做看看，反正不行就到農曆年前後再換也可以，這樣這幾個月不會完全沒收入」。

另一方面，也有不少「職場老鳥」提出不同看法，包括「年後，現在有缺應該都屎缺」、「如果不缺錢，我是建議明年再找工作，現在的Offer趕快先婉拒」、「我會年後上工！現在會錄取上的通常都是很缺人或福利氛圍不佳的公司比較多！再者說不定還領不到年終！」，也有人建議給自己一些喘息時間：「如果待遇沒有前公司好，就好好休息，走走看看世界也不錯」。

