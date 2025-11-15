季連成：馬太鞍溪便道希望10天內通車

馬太鞍溪便道目前封閉，北岸的便道結構還在。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪9月23日洪災造成馬太鞍溪橋沖毀，經過公路局趕工，10月10日完成的馬太鞍溪涵管便橋，上月21日挺過2號堰塞湖溢流，但本月10日鳳凰颱風造成超過400毫米降雨，晚間明利社區大淹水，馬太鞍溪涵管便橋也受損部分沖毀。行政院政委季連成今天回到花蓮視察他擔任總協調官時非常關注的馬太鞍溪便橋，並要求公路局10天內搶通。

公路局東區養護工程分局長林文雄向季連成報告，馬太鞍溪涵管便橋今天已施工機具已經進場，但因為目前溪水水勢仍湍急，尤其是溪流靠近南岸有兩股主流相當大，初步預估供工期8到12天。

季連成聽了直呼「8到12天，中間差4天」？他表示，希望公路局將10天完工設定為基準目標。季連成認為，目前馬太鞍溪堰塞湖還有2處，舊堰塞湖水量還有30萬公噸、新生堰塞湖15萬公噸，目前緩和溢流中，且近期內已經沒有豪大雨機率，水流減緩應可馬上施工。

林文雄說，馬太鞍溪湍急主流目前比較靠近南岸，也是便道流失的地方，靠近北岸的涵管及鼎塊結構還在，因此會先從北岸開始復原，河流中間的便道目前仍淹沒水中，因為比溪床低容易被水流淹過，將以疏濬方式清理挖掘出來，評估應該不至於流失。

馬太鞍溪目前主流比較靠近南岸，南岸的便道也被水流走。（記者花孟璟攝）

季連成政委聽取公路局東區養護工程分局長林文雄、公路局花蓮工務段長陳麗華說明便橋施工進度。（記者花孟璟攝）

