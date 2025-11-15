向日葵花海搭配大型郵票拍照區、懷舊三輪車 談文社區邀「藝遊造橋」

向日葵花海搭配大型郵票拍照區、懷舊三輪車，談文社區邀民眾「藝遊造橋」。（鄉公所提供）

苗栗縣造橋鄉談文社區近年來積極推動地方創生，並結合鄰近朝陽村，打造彩繪步道、文學步道等受到遊客好評。造橋鄉公所也於15日舉辦「藝遊造橋」，除了大片向日葵花海，更設置大型郵票再現拍照區、大草輪與大心形向日葵拍照景點，以及懷舊三輪車，廣邀民眾到造橋鄉旅遊。

造橋鄉公所表示，知名的談文火車站正修復中，談文村民多年來自發以行動翻轉家鄉樣貌，包括種植向日葵綠肥花海、打造文學廊道、婚姻福字步道等，更以「談文學」作為主題營造融合人文氣息與自然景觀的社區。

鄉公所指出，志工們利用清晨與傍晚，彩繪步道、植樹造景、紀錄耆老口述歷史，逐步營造成為兼具藝術與自然風貌的文化聚落。

造橋鄉長徐連斌也提到，造橋鄉除了近年吸引不少遊客取景的造橋村知名的鳳凰花，談文村擁有向日葵花海、鄭漢紀念碑步道、C型鐵道、河濱運動公園以及修復中的談文火車站，盼持續推動造橋鄉觀光，歡迎遊客到造橋談文賞花、拍照、漫步文學廊道。

