元老級員工爆猛料 館長反擊稱「被恐嚇2000萬」

網紅館長。（圖擷取自YouTube）

知名網紅「館長」陳之漢近日遭到員工毀滅式爆料，他的老員工、「大師兄」李慶元與高階主管小偉，透過直播對館長提出性騷、收中國資金等多項指控，昨日以來李慶元更持續在臉書PO出相關證據，包含與館長的對話錄音，質疑館長當初為何要叫員工去睡館嫂；以及多人合夥經營健身館的契約書，但陳之漢出資最少等。館長則駁斥，他根本沒做這些事情，並反咬李慶元很缺錢，曾恐嚇館長要他給2000萬現金。

館長在直播中表示，他並沒有做出如李慶元與小偉爆料的事情，反咬李慶元很缺錢，他以手頭上握有性愛影片以及對話紀錄等當作威脅，表示要館長給予2000萬現金，至於道歉的事情，館長坦承是因為對方說「等這個道歉等了10年」才會先道歉，強調沒有做過這些事情，「要怎麼爆料隨便你，看全世界相信誰」。

請繼續往下閱讀...

今上午11點多李慶元則是再度發文表示「很多人都說為何要錄音，因為他就是出爾反爾，敢說不敢做，做了又不認。今天要是沒有這些音檔，我們會被他害慘，啞吧吃黃連，沒的說」，李慶元也強調「是他先開直播來公審我們的」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法