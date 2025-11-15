台中、新北台鐵員工陸續遭暴力毆打 台鐵工會再要求增聘保全

台鐵公司董事長鄭光遠。（資料照，記者塗建榮攝）

本週在台中市台鐵新烏日站、新北市瑞芳站二度發生站員與民眾衝突事件，過程中不僅民眾跳下軌道，嚴重影響運輸安全，站員也都在衝突過程中遭到民眾辱罵、推踹的肢體攻擊。

台鐵產業工會今天（15日）痛批，台鐵公司鄭光遠董事長才在兩週前的立法院質詢中回應，表示目前全台鐵僅有台北、高雄車站設有保全，但是台鐵公司對於工會不斷訴求，依照站等設置保全、增設列車保全，只有回應「定期滾動式檢討車站人力檢視聯防巡檢狀況」，並將全部的安全責任，繼續交給一線員工及鐵路警察負責。

台鐵產業工會認為，台鐵繼續從員工身上找答案的方式，只是不斷加重員工責任、讓運務人員包括站員、列車長繼續孤立無援，種種措施更像是在告訴運務員工沒有盡責，例如要求站長加強站區治安管理及列車巡察頻率、張貼圖文宣導、辦理列車長防身棍訓練，這些做法都是老調重彈。

台鐵產工批評，鄭光遠董事長連列車上是否增設保全，都以考量列車保全與列車長功能性部分重疊不增聘，「鄭董事長過去任職的高鐵公司，每一台列車上均有配置保全，怎麼到了台鐵反而在安全降等」？

台鐵產工痛批，為何遭到職場暴力的員工，不僅無法獲得任何奧援，結果卻是要增加更多工作？還是要等到像日前香港遊客於台北車站性侵事件，引起國內外輿論壓力，公司認為足夠嚴重才要動起來？

台鐵產業工會要求交通部長陳世凱表態，台鐵公司日前支援光復救災、配合政府政策加開數班列車，員工不值得暴露在職場暴力下工作，既然部長在立法院質詢中表示「預算不是問題」，暴力事件嚴重影響公司營運，請陳世凱部長以主管機關、唯一股東身分，直接要求台鐵公司，增聘列車及車站保全；第二，請台鐵重新擬定安全措施，依照站等設置保全、增設列車保全，並邀請產工參與討論。

