明利村民質疑「堵住了還淹」？水利署長林元鵬：將加高堤防

水利署在萬榮鄉明利村加高臨時堤防，這兩天也已經完成2000公尺的導水路。（記者花孟璟攝）

鳳凰颱風來襲造成馬太鞍溪水位高漲，萬榮鄉明利村沒有列入陽明交大評估的洪災警戒區範圍，但這次卻發生大水從明利村堤防尾端入侵村落。水利署長林元鵬今天向前來視察的行政院政務委員季連成解釋，致災原因是因為馬太鞍溪便橋涵管塞住阻礙水流，往上造成河道平均淤高5到7公尺，河道已高於臨時堤防才會淹水，中長期計畫將設置600公尺的導流堤，類似超級堤防概念。

萬榮鄉明利村位於馬太鞍溪北岸，這次明利、長橋等縣管排水進入長橋里，造成至少50戶實際居住民宅及300公頃農田受損。對此水利署長林元鵬強調，堰塞湖在9月23日溢流時，明利社區並沒有受災，鳳凰颱風前本月8日農業部、陽明交大評估每秒4500立方公尺洪峰的警戒區範圍也不包括明利村，水利署是在量能有限下，優先處理光復鄉高風險區。

林元鵬說，13日馬太鞍溪新生堰塞湖溢流當天，水利署歷經55小時趕工，清晨3點已經完成300公尺長臨時土堤、安置500個鼎塊加固，原本還要繼續加高，但新生堰塞湖提前溢流，但13日測量結果顯示，愈往上游淤積愈高，平均達到5公尺，已經高於土堤堤頂，才會造成明利村二次淹水災情，而土堤本身只有部分受損，今天除持續加高堤防，也設置導水路，昨天加上今天已有2000公尺。

林元鵬強調，致災原因是泥砂淤高河床約5到6公尺，才會造成溢淹災情，本次災害是複合性土砂災害，需要跨機關系統性治理，後續也將針對馬太鞍溪、花蓮溪沿岸堤防及河防構造物，進行全面性、非破壞性檢測及改善。

水利署也說，中長期部分將在馬太鞍溪北岸的明利村設置大型導流堤，全長600公尺，會類似超級堤防的概念，往下游將舊有堤防包入400公尺、往上游連接山壁高崁，防堵水流進入明利社區。

水利署說明明利村致災原因。（記者花孟璟攝）

水利署長林元鵬向季連成政務委員說明，未來中長期計畫要蓋600公尺長大型導流堤。（記者花孟璟攝）

萬榮鄉明利村受淹沒的民宅尚等待清理。（記者花孟璟攝）

