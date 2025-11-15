首屆「桃園國際學生節」登場 逾300學生進行跨文化交流

桃園市長張善政（中）出席「2025桃園國際學生節」。（記者周敏鴻攝）

桃園市政府舉辦首屆「桃園國際學生節」，吸引超過300位來自各國的國際學生齊聚中壢區元智大學，透過運動友誼賽、文化展演、異國市集，讓在地學生與國際學生彼此之間進行跨文化交流。

桃園市長張善政下午出席「2025桃園國際學生節」，歡迎國際學生們來到台灣學習，他說，桃園充滿包容力與創新精神、擁有多元族群與國際交流能量，市府率全國之先以「國際學生節」為主題，邀集國際學生與在地學生參與，盼能促進跨文化對話，讓桃園成為具全球視野與國際友好氛圍的城市。

請繼續往下閱讀...

國際學生們除參加羽毛球團體挑戰賽、匹克球友誼賽、太空足球趣味競賽外，也擺攤展示各國特色美食、手作工藝，市府青年事務局長侯佳齡說，市內有大約2萬名國際學生，分別在元智、開南、中原、長庚等多所大學就讀，盼能透過以「運動×文化×交流」為核心的桃園國際學生節活動，稍解國際學生們的思鄉之情外，也打造跨越國界的青春盛典。

「2025桃園國際學生節」吸引許多國際學生參加。（記者周敏鴻攝）

「2025桃園國際學生節」吸引許多國際學生參加。（記者周敏鴻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法