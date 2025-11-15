為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北捷北投旅客中心接客掛零 議員質疑市府年花60萬養蚊子

    2025/11/15 14:33 記者甘孟霖／台北報導
    北捷北投旅客中心距離北捷復興崗站約400公尺，幾乎沒有旅客造訪。（北捷提供）

    北捷北投旅客中心距離北捷復興崗站約400公尺，幾乎沒有旅客造訪。（北捷提供）

    台北捷運北投旅客服務中心啟用25年，不過市議員張斯綱發現，近年來旅客使用諮詢的頻率幾乎掛零，市府每年還要花五、六十萬維護這個沒有旅客的服務中心，幾乎已成蚊子館，應該思考轉型。北捷總經理黃清信坦言，該中心位置離捷運站400公尺，距離有點尷尬，將與各局處討論活化使用。

    北投旅客服務中心位於捷運復興崗站附近，2000年6月完工，北市捷運局同年7月移交給台北捷運公司接管，除作為捷運旅客服務使用外，兼具提供北投區居民作為多目標社區活動使用，現行1樓演講廳及2樓活動區場地開放里民租借使用，部分空間則作為北捷存放檔案使用。

    張斯綱指出，近一年來，北投旅客服務中心諮詢人數都是0，基本上都沒有旅客前往諮詢，並沒有達到當初設立的目的；此外，該中心1樓2023年使用0次，演講廳使用12次；而今年截至8月，演講廳只有4次借用，使用率偏低。

    他質疑，市府過去平均每年要花61萬元，維護一個「沒有旅客」的旅客服務中心？而地方上的里民，很希望有個空間能作為社區活動、日照中心或兒少的活動中心；此外，北投運動中心在石牌，離當地有段距離，或許也可思考比照士林克強公園游泳池，改建成躍動館。市府應該將持有資產活化，不要讓該地點變成死寂的蚊子館，這樣很可惜。

    黃清信坦言，該中心位置較為尷尬，距離捷運站有段距離，旅客如果需要諮詢，會就近在捷運站就詢問，不過，但捷運北投旅客服務中心不只有旅客服務，更兼具提供社區多功能活動場地。

    北捷指出，北投旅客服務中心如要改做他用，將跟捷運局、社會局及體育局共同來評估，討論活化或是其他使用方案等，且會洽詢相關單位；不過還是要經由捷運局同意，才能交付使用。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播