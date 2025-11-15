為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北「工安盃路跑」 在台執教日人5度參賽勇奪男子組10Ｋ冠軍

    2025/11/15 14:57 記者黃子暘／新北報導
    新北市勞工局第11屆「工安盃路跑」今日登場，在台從事補教工作的日本參賽者吉田智裕（左一）取得男子組10K第一名。（新北市勞工局提供）

    新北市勞工局主辦的「工安盃路跑」受民眾喜愛，今（15）日第11屆賽事登場，共3000名跑者在華江河濱公園自行車道揮灑汗水，市府秘書長邱敬斌、勞工局長陳瑞嘉與勞檢處長林澤州負責鳴槍。賽事結果由在台從事補教工作的日本參賽者吉田智裕取得男子組10K第一名，女子組由來自「為了PS5」團隊的黃筱涵獲得第一名。

    邱敬斌指出，市府致力提升大眾健康意識與運動風氣，盼藉路跑比賽鼓勵勞工規律運動、強化體適能，也能舒壓放鬆、保持良好身心狀態，活動結合工安理念推廣，強化勞工對職場安全的重視；這屆活動有10公里、3公里組賽事，不乏親子、企業團體組隊參加，現場規劃工安趣味互動區」以遊戲體驗、有獎問答等方式讓民眾學習工安知識，持續設置視障按摩攤位外，也加設4攤傳統整復推拿體驗。

    陳瑞嘉說，5度參賽次次得獎的吉田智裕今年以36分19秒成績取得男子組10K第一名，亞軍、季軍分別為跑者林國翔、鄭皓駿；女子組冠、亞、季軍依序是跑者黃筱涵、潘潔、王怡今；觀光旅遊局「最速專委」廖武輝則取得男乙組第一名、鴻海集團、台灣檢驗科技職員李汶政、詹佳諭分別取得男丙組、女丙組第一名的佳績。

    勞工局補充，「工安盃路跑」歷屆賽事都早早額滿，這屆參賽者中，高齡80歲以上跑者達7位，10歲以下的小小跑者也多達148位；盼勞工朋友持續運動、維持健康、重視與落實職場安全。

    新北市勞工局第11屆「工安盃路跑」今日登場，3000名跑者一起開跑。（新北市勞工局提供）

