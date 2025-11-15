為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「那個男人」回來了！季連成赴花蓮明利村視察災後復原 阿嬤哭喊「我什麼都沒有了」

    2025/11/15 14:56 記者花孟璟／花蓮報導
    萬榮鄉明利村聯外道路旁農田都被大量土石泥砂淹沒。（記者花孟璟攝）

    萬榮鄉明利村聯外道路旁農田都被大量土石泥砂淹沒。（記者花孟璟攝）

    馬太鞍溪堰塞湖在鳳凰颱風期間因水位高漲，在馬太鞍溪北岸大水通過堤防末端缺口進入萬榮鄉明利村馬太鞍部落、鳳林鎮長橋里忠一、忠二路一帶，造成泥水淹入民宅，行政院政務委員季連成今重返花蓮視察，在鳳林災區一位阿嬤家因房子都毀了，見季連成出現哭倒「我什麼都沒有了」！季連成連忙安慰「一定會幫妳復原」。季連成強調，鳳林、明利災戶這次會比照馬太鞍溪光復鄉災區進行補助。

    行政院政務委員季連成今天由行政院顧問李孟諺、水利署長林元鵬、公路局人員等陪同，今天重返花蓮視察萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里民宅災情，並前往馬太鞍溪北岸明利堤防末端、馬太鞍溪便橋沖毀處視察，涉過泥水進入明利部落及鳳林鎮忠一、忠二路災區，並慰勉現場協助清理民宅的陸軍第二作戰區官兵，見到明利村內土砂淹1公尺高，不斷詢問萬榮鄉長梁光明、明利村村長林萬正「還有缺什麼機具嗎？」

    明利村長林萬正說，講難聽的是他們已經兩次撤離，卻碰到災害，他們比較關心是希望受災戶能得到幫助，目前受災家戶有住人的約有13戶到15戶之間，季連成則要求村長及鄉公所「務必確認受災有實際居住戶數」，政府將比照光復鄉災區進行補助。

    鳳林鎮公所秘書徐誌謙也說，鳳林長橋里受災主要是忠一、忠二路民宅共48戶受災，其中35戶有人居住，昨起軍方已派員協助清理民宅。季連成說，原本萬榮鄉明利村新發生淹水災情的區域，沒有被計入鳳凰颱風的影響區域範圍，這次因為已列入災害區，將納入補助範圍，並比照光復鄉災區辦理。

    季連成強調，馬太鞍溪新舊兩個堰塞湖目前穩定溢流，水量也縮小只剩30萬噸、15萬噸，雨量也無致災危險，從萬榮、鳳林的情況，他相信包括道路打通、淤泥清除，預計3天就能有很好成效，為了加速明利村聯外道路搶通，已協調鄉公所、軍方日夜輪班，白天鄉公所、晚上軍方接手，路打通後官兵就能進入幫忙清理房屋，優先將民眾的生活盡速恢復正常狀態，農田遭到大量石塊、土砂埋沒的部分後續再處理。

    明利村民宅被土石淹入的慘況。（記者花孟璟攝）

    明利村民宅被土石淹入的慘況。（記者花孟璟攝）

    軍方今天在鳳林鎮長橋里災區動用小型鏟裝機先在民宅外清理土砂，之後由人力一鏟一鏟清除屋內淤土。（記者花孟璟攝）

    軍方今天在鳳林鎮長橋里災區動用小型鏟裝機先在民宅外清理土砂,之後由人力一鏟一鏟清除屋內淤土。（記者花孟璟攝）

    鳳林鎮阿嬤看到季連成哭倒，直呼「我什麼都沒有了」，季連成則指示盡速協助恢復阿嬤的家。（記者花孟璟攝）

    鳳林鎮阿嬤看到季連成哭倒,直呼「我什麼都沒有了」,季連成則指示盡速協助恢復阿嬤的家。（記者花孟璟攝）

    明利村長林萬正表示，被淹入泥砂的民宅約有10多戶，季連成允諾補助會比照光復鄉。（記者花孟璟攝）

    明利村長林萬正表示,被淹入泥砂的民宅約有10多戶,季連成允諾補助會比照光復鄉。（記者花孟璟攝）

    萬榮鄉明利村遭到淹水民宅受損，季連成表示將比照光復鄉辦理補助。（記者花孟璟攝）

    萬榮鄉明利村遭到淹水民宅受損,季連成表示將比照光復鄉辦理補助。（記者花孟璟攝）

