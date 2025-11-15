館長遭員工毀滅式爆料 張益贍整理直播摘要懶人包

知名網紅「館長」陳之漢近日遭到員工毀滅式爆料。（資料照）

知名網紅「館長」陳之漢近日遭到員工毀滅式爆料，他的老員工、「大師兄」李慶元與高階主管小偉，透過直播對館長提出性騷、收中國資金等多項指控。對此，名嘴張益贍整理簡略直播內容摘要供外界參考。

張益贍今日發文提到，懶得看1小時直播的朋友，幫大家整理劇情如下：

第1點，「前情提要」：館長先開直播，說有員工拿10年前相關影片和對話向他「恐嚇勒索」，引發員工的不滿開直播反擊。

第2點，這場直播爆料圍繞三人，包括「李慶元（爆料者）、陳之漢（館長）、小偉（受害者）」。

李慶元是公司創始元老負責營運，視館長為師傅，因信任破裂決裂。

小偉為沉默15年的特助，賣車幫公司、忠誠多年。因不當要求造成心理創傷休養1年。最後因在主管會議被羞辱而爆發。

總監吳明鑒為共同創辦者，自稱多年為館長背鍋。

第3點，李慶元爆料動機為替小偉抱不平、揭露真相、反擊「恐嚇說」。

第4點，對館長三大爭議指控：

首先，性騷爭議：對小偉的不當行為，要求拍私密照、傳夫妻私密影像、事後要他刪證據。再者，投資爭議：成吉思汗公司，館長根本沒有出錢，是總監吳明鑒揪投資者出資。所以有背後股東。館長赴中國投資要股東簽訂相關合約（內容無法得知），引發股東（總監）不滿拒絕。第3為中國投資問題：涉及國安法問題？（什麼投資會涉及國安法），館長自稱有「大陸後台」來對付政敵。

第5點，後續：李慶元資料已經交給警方，在警方同意下會陸續公布資料。只要館長再開直播污衊或威脅他們，他們也將持續爆館長相關問題的料！

