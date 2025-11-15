為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新莊中港大排「清圳趣」 重現古老「祭水官」儀式

    2025/11/15 14:06 記者翁聿煌／新北報導
    新莊中港大排「清圳趣」活動，重現古老「祭水官」儀式，承載著早年祈求五穀豐收的歷史傳統。（記者翁聿煌攝）

    

    新北市水利局持續在新莊區中港大排推動水環境文化與城市記憶，繼光雕活動後，水利局15日於中港廣場舉辦「清圳趣」活動及「在地文化與水環境園遊會」，活動中重現古老的「祭水官」儀式，承載著新莊早年祈求五穀豐收的歷史傳統透過系列歷史與文化體驗，帶領數百位市民共同回味新莊珍貴的水利記憶。

    新北市水利局副局長張修銘出席活動表示，「清圳趣」活動不僅讓民眾了解早期農業時期清圳的維護方法，更重要的是激發大家一起守護環境的熱情，中港大排除肩負重要的排水防洪功能外，更是市民們休閒、遊憩與環境教育的優質場域，今年光雕活動吸引66萬多人次造訪，讓民眾意識到維護水環境的重要性。

    張修銘指出，「清圳趣」活動的核心，在於傳承新莊「水文化歷史記憶」，這項每年11月秋收時節舉辦的活動，讓市民親身感受清圳的歷史價值，是中港大排維護精神的具體延續，活動中重現古老的「祭水官」儀式，這項儀式承載著新莊早年祈求五穀豐收的歷史傳統，參與市民共同透過莊重的儀式，為現代生活祈求風調雨順、國泰民安。

    現場設置的「在地文化與水環境園遊會」受歡迎，活動邀請周邊學校、在地文化團體等四大領域，精心設置14個主題展示攤位，打造寓教於樂的知識市集，有民眾指出，以前只知道中港大排很漂亮，參加清圳趣才知道它背後有這麼多歷史和維護工作，讓孩子知道要飲水思源。

    水利局表示，中港大排的年度重頭戲「年終大掃除」將於11月17日開工，任務持續到12月10日，將大排水質、景觀和生態徹底維護到位，確保市民擁有最優質的休憩環境。

    「清圳趣」活動讓民眾了解早期農業時期清圳的維護方法，激發大家一起守護環境的熱情。（記者翁聿煌攝）

    

    

    

