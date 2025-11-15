錄音檔曝！被高層問何時拿到錢？館長自白：「對方」要看他表現

館長陳之漢。（資料照）

館長陳之漢昨日遭毀滅級爆料，其中一段爆料，讓館長遭質疑收取中國資金。館長在對話中坦言之前「誤判情勢」，現在要去中國找機會。針對公司總監詢問「重要的是錢什麼時候會進來？」，館長回答：「這個喔...就要看我怎麼表現。」

成吉思汗健身俱樂部的元老級員工「大師兄」李慶元，連同公司總監吳明鑒與高階主管小偉，近日聯合大爆館長黑歷史。除了小偉爆料遭館長及「館嫂」性騷擾之外，其中吳明鑒與館長的對話也引發外界質疑館長中國行是否收受中國資金。

請繼續往下閱讀...

該段對話中，高層告誡館長，不要再這麼深入中國，現在大家都說他們是中國健身房，快65%的人說他投共！館長則說，他是之前誤判形勢，現在才要去那邊找機會。吳明鑒反詢問「什麼時候錢才會到位？」，館長則回應：「這個喔...可能要看我怎麼表現。」館長還解釋：「那邊就是...你去，他們給你官方行程安排，安排之後，他就回去，看你會怎麼表現！」

四叉貓也在Threads上發文整理錄音檔內容，他表示，館長這幾年挺黃國昌、柯文哲以及民眾黨，搞到市場越來越小，生意漸漸不賺錢，不但資金出現缺口，還賣了一棟房子來補，一直虧下去不是辦法，館長跑去找對岸國台辦配合開直播，只要館長演出符合期待就能允許去中國開公司，結果中國的錢還沒賺到，台灣的生意先被拖垮，現在健身房的業務們去招募會員拉生意，民眾都說館長是「中國健身房」所以不參加，導致館長旗下公司的生意整個雪上加霜。

