為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    預測颱風假失準 烤雞業者南投發百隻烤雞

    2025/11/15 13:33 記者陳鳳麗／南投報導
    烤雞特攻隊高屏嘉義店業者預測放颱風假失準，15日到南投市發放現烤的100隻烤雞。（記者陳鳳麗攝）

    烤雞特攻隊高屏嘉義店業者預測放颱風假失準，15日到南投市發放現烤的100隻烤雞。（記者陳鳳麗攝）

    「烤雞特攻隊高屏嘉義店」業者預測10縣市12日會放颱風假，結果南投、台東沒放，他今天到南投兌現支票，中午12點開始發放，有人清晨5點就去排隊，烤雞發放不到40分鐘就全送光，有趣的是現場問「颱風假和烤雞選哪個？」，大人大多選「烤雞」，學生則選「颱風假」。

    「我覺得彰化、南投、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮，這週三都會放颱風假，沒放就罰我請100隻烤雞！」，「烤雞特攻隊高屏嘉義店」業者吳佳賢，在臉書粉專預測10縣市12日會放颱風假，結果南投、台東沒放，他公告15日、22日分赴南投、台東發放，今天中午兌現支票，分12點和下午1點，在南投市慶興宮前各發放50隻。

    不少網友昨夜就在群組爭相走告，吳佳賢8點多到場，探詢排隊人潮，才知有人不到5點就來搶頭香，上午8點多到的民眾，已排到40多號，11點多抵達的人，只能望隊伍興嘆。吳佳賢說，說到就一定做到，預測失準點南投、台東縣都會送烤雞，100隻烤雞大概4萬5000元，看大家高興也送得開心。

    現場排隊的有長輩、年輕人，也有小朋友，媒體詢問「若有烤雞和颱風假可選擇，要選哪一個？」，有學生身分的小朋友和年輕人，幾乎都選「颱風假」，長輩和有在工作的大人則大多選「烤雞」。

    業者說，現烤的烤雞是用溫體雞。（記者陳鳳麗攝）

    業者說，現烤的烤雞是用溫體雞。（記者陳鳳麗攝）

    業者吳佳賢說，預測放颱風假失準，就要兌現承諾。（記者陳鳳麗攝）

    業者吳佳賢說，預測放颱風假失準，就要兌現承諾。（記者陳鳳麗攝）

    12點一到，業者吳佳賢開始發送烤雞給排隊的民眾。（記者陳鳳麗攝）

    12點一到，業者吳佳賢開始發送烤雞給排隊的民眾。（記者陳鳳麗攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播