預測颱風假失準 烤雞業者南投發百隻烤雞

烤雞特攻隊高屏嘉義店業者預測放颱風假失準，15日到南投市發放現烤的100隻烤雞。（記者陳鳳麗攝）

「烤雞特攻隊高屏嘉義店」業者預測10縣市12日會放颱風假，結果南投、台東沒放，他今天到南投兌現支票，中午12點開始發放，有人清晨5點就去排隊，烤雞發放不到40分鐘就全送光，有趣的是現場問「颱風假和烤雞選哪個？」，大人大多選「烤雞」，學生則選「颱風假」。

「我覺得彰化、南投、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮，這週三都會放颱風假，沒放就罰我請100隻烤雞！」，「烤雞特攻隊高屏嘉義店」業者吳佳賢，在臉書粉專預測10縣市12日會放颱風假，結果南投、台東沒放，他公告15日、22日分赴南投、台東發放，今天中午兌現支票，分12點和下午1點，在南投市慶興宮前各發放50隻。

不少網友昨夜就在群組爭相走告，吳佳賢8點多到場，探詢排隊人潮，才知有人不到5點就來搶頭香，上午8點多到的民眾，已排到40多號，11點多抵達的人，只能望隊伍興嘆。吳佳賢說，說到就一定做到，預測失準點南投、台東縣都會送烤雞，100隻烤雞大概4萬5000元，看大家高興也送得開心。

現場排隊的有長輩、年輕人，也有小朋友，媒體詢問「若有烤雞和颱風假可選擇，要選哪一個？」，有學生身分的小朋友和年輕人，幾乎都選「颱風假」，長輩和有在工作的大人則大多選「烤雞」。

業者說，現烤的烤雞是用溫體雞。（記者陳鳳麗攝）

業者吳佳賢說，預測放颱風假失準，就要兌現承諾。（記者陳鳳麗攝）

12點一到，業者吳佳賢開始發送烤雞給排隊的民眾。（記者陳鳳麗攝）

