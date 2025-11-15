水來發！國內保存完整最大單姓聚落的風水池 修繕完工

江家古厝具有風水象徵意義的半月池修繕工程完成，重新啟用。（記者吳俊鋒攝）

台南楠西區鹿陶洋江家古厝歷史超過200年，被認為國內仍保存完整的最大傳統單姓聚落，前方有座象徵當地風水的半月池，也是知名景點，因淤積嚴重、設施老舊，投入逾1600萬元進行修繕，並推動週邊環境的改善，今天熱鬧啟用。

市長黃偉哲為半月池整治工程的落成揭幕，感謝總統賴清德會勘期間，指示中央挹注經費，加速推動修繕，為百年聚落賦予新的生命力，風華再現。

工程不僅修復舊有設施，更連接聚落內的古井，引入活水循環，並改善停車空間與增設步道照明，打造全新的休憩空間。

黃偉哲表示，建築老舊的江家古厝，因地震，且長期使用而受損，居民持續反映改善需求，市府與公所提出完整修繕計畫，並以聚落的歷史價值、文化保存意義，還有高度社區參與為基礎，成功獲得中央補助。

江家古厝位於浪漫台3線之南，是楠西最早的客家聚落，鹿田里長黃漢威說，半月池具有風水象徵意義，原本深度1.8米，20年來不斷淤積，僅剩90公分，藉由修繕工程一併展開整治。

黃漢威提到，清淤後，深度已經來到1.3米，且連接古井，進行活化，有「水來發」之意，聚氣、納財，讓社區的運勢再起。

經費總共1667萬元，客委會補助1400萬元，餘由地方配合，主要是江家古厝大伙房週邊環境改善工程，包含半月池整治、停車動線優化，以及景觀步道與照明設施的增加等。

配合半月池工程落成，市府也辦理「楠得CHILL一下‧江家古厝秋日市集」活動，讓民眾走讀聚落故事，並順道選購在地商品。

今天的落成典禮，客委會主委古秀妃與立委陳亭妃、郭國文，以及地方鄉親等都到場慶賀，氣氛熱烈。

客委會指出，江家古厝兼具文史深度、社區參與，以及教育推廣等潛力，工程啟用也結合導覽、市集，還有一系列的體驗，使聚落活化不只侷限於硬體改善，而是融入居民生活。

半月池的整治之外，也一併改善週邊設施。（記者吳俊鋒攝）

半月池連接聚落內的古井，進行活水循環。（記者吳俊鋒攝）

江家古厝半月池修繕完工，各界一起慶賀落成。（台南市政府提供）

斥資逾1600萬元的半月池修繕工程完成，熱鬧啟用。（記者吳俊鋒攝）

