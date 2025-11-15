澎湖天使有約活力歡唱比賽 身心障礙者秀歌喉

澎湖慶祝國際身心障礙者日，在澎湖身心障礙社會福利中心舉行天使有約歌唱比賽。（澎湖縣政府提供）

「2025年澎湖縣慶祝國際身心障礙者日系列活動—天使有約活力歡唱比賽」，今（15）日在澎湖身心障礙福利服務中心舉行，縣長陳光復以澎湖大家長身份，出席鼓勵所有參賽者，都能透過歌唱表達自我，展現個人特色與能力，從而建立自信、實現自我肯定。

陳光復表示，這不僅是一場音樂賽事，更是對社會尊重與平等對待的積極呼籲。他期望透過這樣的活動，促進參與者之間的交流，提升彼此的互動與協作能力，進一步推動社會融合。同時，他也希望讓更多人看見身心障礙朋友的能力與潛力，打破刻板印象，使他們在各個領域中都能盡情展現自我。

陳光復進一步指出，澎湖縣約有6300位身心障礙者，縣府一向高度重視其權益與福祉。在去年中央社會福利績效考核中，澎湖縣在身心障礙福利業務方面表現優異，名列全國第3（非六都第1名）、身心障礙社區式照顧服務涵蓋率更是全國第一。未來，澎湖縣政府將持續努力，進一步完善各項福利與照顧服務，為身心障礙者提供更全面的支持。

此次活動由縣府主辦、澎湖縣慢飛天使服務協會承辦，並獲得衛生福利部社會及家庭署經費補助。比賽分為個人組與合唱組，共吸引超過100名選手、家屬及志工熱情參與。參賽者們個個盛裝打扮，勇敢自信地站上舞台，以優美歌聲響徹身心障礙福利服務中心，贏得現場觀眾如雷的掌聲與喝采。

澎湖縣長陳光復以大家長身份，出席國際身心障礙者日慶祝活動。（澎湖縣政府提供）

