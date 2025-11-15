元大幸福日送暖 偏鄉學童學習守護地球

元大幸福日以「環境教育」為主題，帶領逾百位中部學童，學習認識自然、守護地球。（圖由元大文教基金會提供）

元大文教基金會和元大金控主辦「元大幸福日」活動邁入第14年，已送出逾9000份幸福大禮包給全台偏鄉學童，今（15）日邀請台中市中和國小、南投縣郡坑國小及彰化縣萬合國小128位偏鄉學童，前往劍湖山環境教育園區，體驗遊樂設施並安排生態導覽，學習認識自然和守護地球。

元大文教基金會說明，元大幸福日除了贈送幸福大禮包（以量身概念準備的全新外套、長褲及運動鞋），每年設計不同主題活動，寓教於樂，今年度以「環境教育」為主題，安排劍湖山環境教育園區生態導覽，該園區為國家環境研究院認證的環境教育設施場所，在講師帶領下，深入了解咖啡豆的生長環境及植被對山坡地水土保持的重要性，學習愛護地球、保護自然資源。

位於台中市新社的中和國小校長張惠玲表示，山林教育為日常課程一部分，透過元大幸福日活動，學生的學習觸角從白冷圳延伸到雲林古坑，天氣漸入冬，大禮包的衣物馬上就能陪伴孩子們，非常溫暖。彰化縣萬合國小校長陳金鍠則說，「元大有愛，幸福都在」，深刻感受偏鄉的孩子被看見。

元大文教基金會表示，教育的力量不只來自課堂，更來自生活的每個體驗，透過不同型態的環境教育場所，讓孩子們學會珍惜資源，與自然共存；元大幸福日自2012年起已服務全台逾300所偏鄉學校及社福團體，元大志工熱情參與，讓幸福不只是禮物，更是一次次溫暖相遇。

