台大頒「學生社會奉獻特別獎」 爭取到2027世界藥學生年會由台灣主辦

台灣大學15日舉行創校97年校慶大會，校長陳文章（右）頒發「學生社會奉獻特別獎」表揚侯惠珠（左）等４名同學。（記者廖振輝攝）

國立台灣大學今（15）日在97週年校慶大會，頒發今（2025）年4名學生社會奉獻特別獎，其中，台大藥學系侯惠珠代表台灣青年參與世界衛生大會，在日內瓦籌辦「非傳染性疾病和青年參與」高峰會，今年與團隊夥伴前往肯亞奈洛比，成功爭取到2027年世界藥學生年會之台灣主辦權。

台大校長陳文章致詞表示，台大要以新視野迎接快速變遷時代，培育具專業、創造力、領導力與利他精神的世界公民，期盼師生勇敢迎接挑戰，主動回應人類社會重要議題，讓台大不只引領台灣，更能引領世界高教的未來，而台大首次榮獲「泰晤士高等教育（THE）」亞洲高等教育獎「傑出學生支持獎」，顯示培育新世代人才的創新與前瞻。

侯惠珠代表致詞表示，10年前隨父親前往偏鄉賑災成為「鏟子超人」，協助居民重建家園，第一次感受「幫助他人」的力量，成為她投入公共衛生與社會服務的起點，大二時擔任公共衛生長，策劃6場實體衛教，同年因修習國際公衛課程，到新莊國小舉辦SDGs營隊，期許未來繼續站在醫療與社會的交會點上，臨床上推動合理用藥、公衛領域促進健康平權，也在國際平台上讓台灣被看見。

另3名得獎者為：台大環境與職業健康科學研究所謝佳珩、創新設計學院創新領域學士學位學程利昱翰、氣候變遷與永續發展國際學位學程菲律賓籍雷元妠 （Mariana Gabrielle Cangco Reyes）。

謝佳珩長年擔任台灣公衛學生聯合會核心幹部，曾發起公衛學生推動HIV去污名化計畫，連續3年擔任世界衛生大會台灣青年團核心團員，並發起全球唯一由學生主辦高峰會議；利昱翰深耕高需求場域持續6年，服務逾300名高中及國中小學童；雷元妠推動菲律賓珊瑚移植計畫（在紐約青年大會中獲得第二名），參與沖繩舉辦的全球青年領袖計畫UN-SDG訓練營與論壇，現任台灣3至6年級學生的程式設計教師，擔任菲律賓海巡輔助隊（PCGA）高年級中尉等。

