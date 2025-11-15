為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台大頒「學生社會奉獻特別獎」 爭取到2027世界藥學生年會由台灣主辦

    2025/11/15 13:18 記者林曉雲／台北報導
    台灣大學15日舉行創校97年校慶大會，校長陳文章（右）頒發「學生社會奉獻特別獎」表揚侯惠珠（左）等４名同學。（記者廖振輝攝）

    台灣大學15日舉行創校97年校慶大會，校長陳文章（右）頒發「學生社會奉獻特別獎」表揚侯惠珠（左）等４名同學。（記者廖振輝攝）

    國立台灣大學今（15）日在97週年校慶大會，頒發今（2025）年4名學生社會奉獻特別獎，其中，台大藥學系侯惠珠代表台灣青年參與世界衛生大會，在日內瓦籌辦「非傳染性疾病和青年參與」高峰會，今年與團隊夥伴前往肯亞奈洛比，成功爭取到2027年世界藥學生年會之台灣主辦權。

    台大校長陳文章致詞表示，台大要以新視野迎接快速變遷時代，培育具專業、創造力、領導力與利他精神的世界公民，期盼師生勇敢迎接挑戰，主動回應人類社會重要議題，讓台大不只引領台灣，更能引領世界高教的未來，而台大首次榮獲「泰晤士高等教育（THE）」亞洲高等教育獎「傑出學生支持獎」，顯示培育新世代人才的創新與前瞻。

    侯惠珠代表致詞表示，10年前隨父親前往偏鄉賑災成為「鏟子超人」，協助居民重建家園，第一次感受「幫助他人」的力量，成為她投入公共衛生與社會服務的起點，大二時擔任公共衛生長，策劃6場實體衛教，同年因修習國際公衛課程，到新莊國小舉辦SDGs營隊，期許未來繼續站在醫療與社會的交會點上，臨床上推動合理用藥、公衛領域促進健康平權，也在國際平台上讓台灣被看見。

    另3名得獎者為：台大環境與職業健康科學研究所謝佳珩、創新設計學院創新領域學士學位學程利昱翰、氣候變遷與永續發展國際學位學程菲律賓籍雷元妠 （Mariana Gabrielle Cangco Reyes）。

    謝佳珩長年擔任台灣公衛學生聯合會核心幹部，曾發起公衛學生推動HIV去污名化計畫，連續3年擔任世界衛生大會台灣青年團核心團員，並發起全球唯一由學生主辦高峰會議；利昱翰深耕高需求場域持續6年，服務逾300名高中及國中小學童；雷元妠推動菲律賓珊瑚移植計畫（在紐約青年大會中獲得第二名），參與沖繩舉辦的全球青年領袖計畫UN-SDG訓練營與論壇，現任台灣3至6年級學生的程式設計教師，擔任菲律賓海巡輔助隊（PCGA）高年級中尉等。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播