    首頁 > 生活

    竹縣產業總工會今辦親子健行 副縣長陳見賢到場同樂

    2025/11/15 12:56 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣產業總工會今天辦親子健行，開走前大家一起暖身。（取自竹縣府官網）

    新竹縣產業總工會今天辦親子健行，開走前大家一起暖身。（取自竹縣府官網）

    新竹縣產業總工會今天在湖口三元宮舉辦「勞工親子健行暨環保愛地球宣導活動」，吸引縣內上百個勞工家庭、超過500人共襄盛舉，副縣長陳見賢也到場同樂，強調新竹縣的產業能蓬勃發展，勞工朋友功不可沒。

    陳見賢說，今年全縣的勞工朋友有30多萬人，是竹竹苗最高，失業率為3.3%，是全國最低，所以縣府不僅重視產業的競爭力，也有感要照顧好勞工的權益與身心，只有讓勞工安心工作，產業才能永續發展，家庭與社會才會更加穩固。縣府跟工會長期維持良好互動與合作，不僅在勞工權益保障上攜手努力，更透過多元活動讓勞工朋友及其家庭能親子同樂。

    縣府勞工處向中央爭取經費在湖口成立銀髮人才據點，協助中高齡者就業，可提供就業輔導、媒合諮詢等服務，全方位協助銀髮求職者開創新職涯生活。未來縣府更將持續與產業總工會及各基層工會共同協力，推動更多勞工友善與家庭親善的政策。

    新竹縣副縣長陳見賢（前右2）今天參加縣產總工會辦的親子健行 並與大家同樂。（取自竹縣府官網）

    新竹縣副縣長陳見賢（前右2）今天參加縣產總工會辦的親子健行 並與大家同樂。（取自竹縣府官網）

