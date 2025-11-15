大新竹輕軌可行性評估獲中央補助 曾資程批藍白反覆、盼紅線先行

新竹市府日前稱大新竹輕軌紅藍線可行性評估獲中央補助2100萬元，但綠營議員曾資程酸藍白立場反覆，輕軌應紅線先行才務實。（照片由新竹市府提供）

新竹市政府前天發布新聞稿，稱獲交通部補助2100萬元進行「新竹縣市輕軌紅藍線整合可行性研究報告」補助，並稱竹市已納入明年度預算。對此，民進黨議員曾資程說，大新竹輕軌先前因新竹縣拖延時程，林智堅任內就已先完成竹市紅線可行性評估，如今又要再做一次評估，他說，大新竹發展會停滯在於關鍵時刻「有人跳車、有人拖延、有人反覆」，務實之道就是紅線先行才符合市民期待。

市府指出，交通部同意補助2100萬元，地方自籌款將與新竹縣政府共同分擔，後續將辦理納入預算與招標作業程序。大新竹輕軌紅線部分預計串聯舊城區、工研院、2所大學、科學園區、台鐵新莊車站及高鐵新竹站，將整合現有交通系統，與台鐵、高鐵系統結合，沿光復路及平行慈雲路路廊營運。

曾資程說，高虹安市府上任後與新竹縣府簽署縣市整合平台MOU，但3年來，從交通、建設到水資源工程，各項跨縣市的重大計畫不但沒有加速，反原地踏步。如今攸關大新竹交通命脈的輕軌紅藍線，中央補助已到位，那新竹縣市分攤的自籌款何時到位？竹市會不會再次熱臉貼竹縣冷屁股？加上藍白議員態度反覆，2017年，國民黨市議會黨團議員手舉「輕軌？見鬼？」標語稱輕軌運量不足、會賠錢、養不起；說新竹人都騎車，輕軌沒人搭。

但民進黨團始終主張，大新竹需要軌道建設，其中輕軌藍線因牽涉都市計畫瓶頸，紅線本來就須先行，如今又再進入紅藍線整合可行性評估研究，無論縣市態度、政黨立場如何，務實的選項就是輕軌紅線先行。只有紅線先行、形成基本軌道網後，藍線才可能搭接延伸，市民要的不是簽MOU的照片，而是能動工的軌道建設。

新竹市府日前稱大新竹輕軌紅藍線可行性評估獲中央補助2100萬元，其中紅線部分會以竹市光復路做為主要路廊。（記者洪美秀攝）

