新竹市少輔會再創佳績 連續2年榮獲「金舵獎」殊榮

新竹市警局長許頌嘉頒獎祝賀少年輔導委員會輔導組長張瑋容榮獲金舵獎殊榮。（市府提供）

新竹市少年輔導委員會輔導組長張瑋容榮獲中華民國觀護協會金舵獎「社區工作類」得獎人殊榮，這是新竹市少輔會在去年行政組長廖瑋琳與少輔員黃盈晨同時榮獲「金舵獎社區工作類」獎項後，連續2年榮獲「金舵獎」殊榮。

張瑋容說社工面對的往往是生命最脆弱的時刻，需要兼具專業判斷與深切同理心，才能真正走進孩子的內心。「每當感到無力想放棄時，只要看到服務對象重新找回信心與希望、露出久違的笑容，就覺得一切努力都值得。」張瑋容感性地說，少年重拾力量的那一刻，就是繼續前行的最大動力。

行政組長廖瑋琳擁有近20年輔導經驗，她認為「陪伴」是改變的起點，也是社工工作最珍貴的價值。她分享，少年輔導的過程中，每一位孩子都是獨特的導師，教會她更多理解與包容。曾有一名長期離家的少年，因社工的陪伴與持續溝通，最終選擇回家並改變生活方向。這段經歷讓她深刻體會，社工雖不可能替代家庭，但能成為少年邁向改變的重要力量。「只要孩子願意邁出一步，不論多小，都是值得肯定與慶賀的成長。」

少輔員黃盈晨投身少年輔導超過10年，始終相信每位少年心中都有一盞光。她說輔導的意義不只是解決問題，而是幫助孩子重新看見自己的價值。她曾陪伴一位熱愛音樂卻迷失方向的少年，經過長時間引導與支持，少年最終重整人生目標、努力練唱，成功登上舞台展現才華。這段旅程讓黃盈晨深受感動，也再次印證「陪伴」能讓希望重新萌芽。

為表達對新竹市少輔會的肯定，新竹市警察局局長許頌嘉特別頒獎表揚得獎人們，讚許長年在少年輔導工作中的專業奉獻與堅定信念。他說少年輔導工作是一條充滿挑戰的路，需要高度專業與無限耐心，而新竹市少輔會在社區工作、少年處遇及預防輔導等面向皆有卓越表現。未來少輔會將持續結合各網絡資源，陪伴更多青少年走出迷途、迎向希望，共同打造更具包容與溫度的城市。

