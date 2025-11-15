慘！洪水重創蘇澳冷泉 復原恐須長達1個月

蘇澳冷泉池全是泥水，公所預計休園1個月進行復原工作。（蘇澳鎮公所提供）

鳳凰颱風重創宜蘭蘇澳，造成當地重大水患，其中知名蘇澳冷泉災情慘重，多處自然湧泉口遭泥封，湯屋、戶外露天池也都泡在泥濘中，現場雖已啟動抽水作業，但後續仍須由人工入場清刷，加上設備維護等，蘇澳鎮長李明哲估計復原期恐須長達1個月。

蘇澳洪水退去後，宜蘭縣政府、鎮公所及國軍多日投入災後復原工作，鎮內主次要道路大致完成廢棄物清運，已進入最後清消作業，不過知名蘇澳冷泉園區及阿里史冷泉2處災情慘重，大量泥水擱置池中，還堵塞泉口，營運全面停擺。

蘇澳鎮長李明哲說，這次冷泉園區、阿里史冷泉受到重創，裡面非常多泥土，男女裸湯的湯屋，以及外面露天池幾乎都是泥巴，目前透過縣府協助進行抽水作業，後續將再由人工下池清洗，並評估設施維修，估計復原時間恐須1個月，才有辦法再對外開放讓民眾使用。

蘇澳鎮公所因應水災，也已開設捐款帳戶。李明哲說，和中央、縣府協調後，為讓各界及早捐款，依循15年前「梅姬颱風災後復原」前例，加速成立捐款專戶，此官方公開專戶，亦會受到縣府監督，在法律允許下，全數用在受災戶身上；災後復建所需建設經費，則會向中央爭取協助。

本月遭竊近3千萬元珊瑚媽祖配飾的南方澳進安宮，新任委員會今天也一致通過，將投入災後援助，並捐出200萬元作為賑災專款，後續待蘇澳鎮公所盤點受災戶需求後，會一同將這份捐助親自送交到災民手中。

蘇澳阿里史冷泉湯屋遭泥水覆蓋。（蘇澳鎮公所提供）

蘇澳鎮公所派員洗刷冷泉池。（圖由蘇澳鎮公所提供）

