為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    慘！洪水重創蘇澳冷泉 復原恐須長達1個月

    2025/11/15 12:45 記者王峻祺／宜蘭報導
    蘇澳冷泉池全是泥水，公所預計休園1個月進行復原工作。（蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳冷泉池全是泥水，公所預計休園1個月進行復原工作。（蘇澳鎮公所提供）

    鳳凰颱風重創宜蘭蘇澳，造成當地重大水患，其中知名蘇澳冷泉災情慘重，多處自然湧泉口遭泥封，湯屋、戶外露天池也都泡在泥濘中，現場雖已啟動抽水作業，但後續仍須由人工入場清刷，加上設備維護等，蘇澳鎮長李明哲估計復原期恐須長達1個月。

    蘇澳洪水退去後，宜蘭縣政府、鎮公所及國軍多日投入災後復原工作，鎮內主次要道路大致完成廢棄物清運，已進入最後清消作業，不過知名蘇澳冷泉園區及阿里史冷泉2處災情慘重，大量泥水擱置池中，還堵塞泉口，營運全面停擺。

    蘇澳鎮長李明哲說，這次冷泉園區、阿里史冷泉受到重創，裡面非常多泥土，男女裸湯的湯屋，以及外面露天池幾乎都是泥巴，目前透過縣府協助進行抽水作業，後續將再由人工下池清洗，並評估設施維修，估計復原時間恐須1個月，才有辦法再對外開放讓民眾使用。

    蘇澳鎮公所因應水災，也已開設捐款帳戶。李明哲說，和中央、縣府協調後，為讓各界及早捐款，依循15年前「梅姬颱風災後復原」前例，加速成立捐款專戶，此官方公開專戶，亦會受到縣府監督，在法律允許下，全數用在受災戶身上；災後復建所需建設經費，則會向中央爭取協助。

    本月遭竊近3千萬元珊瑚媽祖配飾的南方澳進安宮，新任委員會今天也一致通過，將投入災後援助，並捐出200萬元作為賑災專款，後續待蘇澳鎮公所盤點受災戶需求後，會一同將這份捐助親自送交到災民手中。

    鳳凰颱風重創宜蘭蘇澳，造成當地重大水患，其中知名蘇澳冷泉災情慘重，多處自然湧泉口遭泥封，湯屋、戶外露天池也都泡在泥濘中。（蘇澳鎮公所提供）

    鳳凰颱風重創宜蘭蘇澳，造成當地重大水患，其中知名蘇澳冷泉災情慘重，多處自然湧泉口遭泥封，湯屋、戶外露天池也都泡在泥濘中。（蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳阿里史冷泉湯屋遭泥水覆蓋。（蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳阿里史冷泉湯屋遭泥水覆蓋。（蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳鎮公所派員洗刷冷泉池。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳鎮公所派員洗刷冷泉池。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播