關西南山河堤櫻花開了！驚艷來客

各式各樣的櫻花是關西鎮南山社區前總幹事羅際君嫁接所栽的。（記者黃美珠攝）

才11月就有櫻花可賞！地點就在關西鎮渡船頭大橋到南山大橋之間短短約200公尺的河堤兩側，驚豔了所有誤入櫻花林的來客！

新竹縣關西鎮環境守護協會理事長羅功奇說，這是他今年甫駕鶴西歸的叔叔、前關西鎮南山社區發展協會理事長羅際君的個人「遺作」。叔父生前喜歡園藝、嫁接樹種，閒來無事，就在前述河堤、緊捱著小有名氣的「仙草一分田」栽種了自己嫁接的各種櫻花樹苗，歷經至少7、8年的悉心呵護，近1、2年開始開花，今年更是提早綻放，可能跟氣候有關，也可能跟品種交雜嫁接有關。

由於下週末就是關西頗具知名的仙草花節，近日已經開始有遊客搶先造訪南山大橋橋頭的「仙草一分田」，想爭先打卡仙草花，沒想到仙草花目前只見花苞為多，卻誤闖了一旁的櫻花河堤小徑，沿途深淺不一的紅、粉、白色櫻花夾道相迎，儘管還沒完全綻放，卻因已小有看頭，所以引人駐足打卡。

關西鄉土文化協會總幹事邱美鳳說，「仙草一分田」的仙草花今年選種單一品種，不像往年有早開和晚開2個品種接力，所以今年整體花期比較晚，目前雖仍以花苞為主，但也有綻放的，預估週末仍有花可賞，還有一旁由守護協會耕作得長壽米田綠波相襯。但要看到全面綻放的仙草花可能就得要等到今年12月初，預估花期至少有3週，屆時可望跟一旁河堤上的櫻花爭妍。

新竹縣關西鎮南山大橋和渡船頭大橋之間河堤上的各式櫻花，如今已經綻放，讓很多來客相當驚喜。（記者黃美珠攝）

前關西鎮南山社區總幹事羅際君嫁接栽種的各式櫻花。（記者黃美珠攝）

前關西鎮南山社區總幹事羅際君嫁接栽種的各式櫻花。（記者黃美珠攝）

關西鎮南山大橋旁河堤的櫻花跟圖遠方的「仙草一分田」共構美麗的農村景致。（記者黃美珠攝）

關西南山河堤櫻花林小徑已經綻放櫻花迎賓。（記者黃美珠攝）

知名的關西「仙草一分田」今年的花期比較晚。（記者黃美珠攝）

關西「仙草一分田」今年的花期比較晚，但已經開始開花。（邱美鳳提供）

關西鎮南山大橋旁河堤的櫻花跟遠方的「仙草一分田」、稻田等共構美麗的農村景致。（記者黃美珠攝）

