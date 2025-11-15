館長遭毀滅級爆料「找員工睡館嫂」！陳沂指一疑點：可能是真的

館長陳之漢遭毀滅式爆料。（取自館長YT）

館長陳之漢昨日遭元老級員工、高階主管爆出多件離譜黑歷史，讓網友直呼是遭「毀滅級爆料」。其中包括一名高階主管爆料，被館長要求傳生殖器照片給他，以供館長以及老婆「館嫂」房事助興。甚至還直接要這名高階主管去和館嫂發生性關係。消息一出引發網路熱烈討論。網紅陳沂對此表示，上述「NTR」故事實在太離奇，但館長的態度又讓人覺得可能是真的。

館長遭爆料前已收到風聲，昨日曾先行進行直播自爆此事，雖沒承認上述「NTR」事件，但坦承有和該名高階主管「小偉」道歉。館長開直播後，幾名高階主管再直播爆出種種館長黑歷史，引發討論。

陳沂今日在臉書發文指出，館長的心腹小偉爆料館長「小鳥」，無法滿足老婆，所以叫小偉傳「鳥照」給館嫂看，還叫小偉去他家X老婆，叫了兩次。事發至今十年後，小偉「越想越不對勁」要求館長道歉，並要求2000萬和解。

陳沂說，因為這個故事實在太獵奇了，整個日本片商情節，還是89主題的，實在很難讓人相信，「但館長的態度又讓人覺得可能是真的，如果一切都是AI偽造，那他幹嘛跟小偉道歉？」

不過，她也說，這一切都不是重點，重點是原來館長「3公分」的傳說是真的？究竟結果如何，館長只能脫褲子自證清白了。她還狠酸，如果館長喜歡NTR，幹嘛不找藝人王子？「他也喜歡」。

