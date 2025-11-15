為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    館長遭毀滅級爆料「找員工睡館嫂」！陳沂指一疑點：可能是真的

    2025/11/15 12:43 即時新聞／綜合報導
    館長陳之漢遭毀滅式爆料。（取自館長YT）

    館長陳之漢遭毀滅式爆料。（取自館長YT）

    館長陳之漢昨日遭元老級員工、高階主管爆出多件離譜黑歷史，讓網友直呼是遭「毀滅級爆料」。其中包括一名高階主管爆料，被館長要求傳生殖器照片給他，以供館長以及老婆「館嫂」房事助興。甚至還直接要這名高階主管去和館嫂發生性關係。消息一出引發網路熱烈討論。網紅陳沂對此表示，上述「NTR」故事實在太離奇，但館長的態度又讓人覺得可能是真的。

    館長遭爆料前已收到風聲，昨日曾先行進行直播自爆此事，雖沒承認上述「NTR」事件，但坦承有和該名高階主管「小偉」道歉。館長開直播後，幾名高階主管再直播爆出種種館長黑歷史，引發討論。

    陳沂今日在臉書發文指出，館長的心腹小偉爆料館長「小鳥」，無法滿足老婆，所以叫小偉傳「鳥照」給館嫂看，還叫小偉去他家X老婆，叫了兩次。事發至今十年後，小偉「越想越不對勁」要求館長道歉，並要求2000萬和解。

    陳沂說，因為這個故事實在太獵奇了，整個日本片商情節，還是89主題的，實在很難讓人相信，「但館長的態度又讓人覺得可能是真的，如果一切都是AI偽造，那他幹嘛跟小偉道歉？」

    不過，她也說，這一切都不是重點，重點是原來館長「3公分」的傳說是真的？究竟結果如何，館長只能脫褲子自證清白了。她還狠酸，如果館長喜歡NTR，幹嘛不找藝人王子？「他也喜歡」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播