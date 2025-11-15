新北市場處擴大溫體豬肉攤商補助對象 最多可領4.5萬元

市場處也積極主動出擊，每日派員到各市場及攤集場區發送申請表並指導協助攤商填寫。（記者翁聿煌攝）

新北市市場處宣布「非洲豬瘟禁運禁宰期間販售生鮮溫體豬肉攤商營業損失補助計畫」擴大補助對象，除針對原先列管公民營市場、攤販集中場外，也將非列管販售生鮮的溫體豬肉攤商納入，並涵蓋烏來自治區範圍，攤商自11月13日起至12月5日提出申請及審查，可獲得1.5萬元補助；市場處另協助造冊送經濟部審核，如經審核通過每攤可獲得3萬元補助。

市場處表示，市府為協助受非洲豬瘟疫情禁運影響豬肉攤商，10月31日宣布加碼1500萬元，每攤可獲1.5萬元補助，加上中央補助攤商3萬元後，每攤可拿到4.5萬元補助，並從寬認定，給予攤商實際支持。市場處將於11月17日於新莊區公所10樓辦理申請說明會，歡迎相關補助對象參加。

市場處表示，從寬認定將非列管攤商擴大補助對象，市場處為廣為周知，除已透過「新北市家畜肉類商業同業公會」轉知會員提出申請，並協助造冊外，亦已請新北市各區公所協助宣傳，並提供申請書表資料，以供索取。

此外市場處（新莊區中正路176號8樓）從11月18日起至12月5日設置臨櫃服務，提供諮詢及收件，歡迎大家多加利用，申請受理期間自11月13日起至12月5日止，請申請者填寫申請書表、營業現場照片及販售商品（屠宰）證明、身分證影本及金融帳號存摺封面等資料，以郵寄或親送方式送達新北市政府市場處。

為進一步協助攤商，市場處也主動每日派員到各市場及攤集場區發送申請表並指導協助攤商填寫資料，市場處表示相關資料已公布於新北市政府市場處官網新聞公告專區，溫體豬肉攤商可直接下載填寫。

