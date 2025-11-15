下雨不停今轉晴 慈護宮媽祖3天遶境桃園十五街庄

慈護宮展開為期3天祈福遶境活動，吸引眾多信徒參與。（慈護宮提供）

桃園慈護宮、中壢仁海宮「雙媽會」為樂天桃猿隊應援加油，讓「桃猿隊」勇奪冠軍，樂天日籍領隊牧野幸輝還專程到慈護宮還願，也讓慈護宮「桃園媽」聲名大噪；而慈護宮今起展開為期3天遶境祈福活動，果然吸引眾多信徒參與，主委簡征潭也感謝媽祖庇祐，讓天氣轉晴，3天的祈福遶境活動將庇佑桃園十五街庒，祈求國泰民安，場面熱烈。

今天首日的遶境遊行，由於天公作美，也吸引大批信眾到場跟隨遶境的隊伍前進，沿路的民眾更是擺上香案、供品祭祀，祈求媽祖庇佑，尤其桃園連日下雨不停，今天「桃園媽」遶境出巡，老天竟然放晴，信眾們都嘖嘖稱奇，而遶境隊伍採步行方式，隊伍中還有大仙尪、鑼鼓隊等，充滿了宗教寺廟節慶歡樂。

簡征潭表示，此次「桃園媽」桃園十五街庒踏尋祈福，為慈護宮酬恩五朝圓醮慶典系列活動之一，今上午8時許在慈護宮廟埕前集合，向「天公壇」鑑醮眾神明稟報後，隨即在「桃園媽」帶領下出發，首日主要繞巡桃園十五街庒的大樹林庒、大湳庒、小大湳庒、山仔頂庒，沿路信眾熱情膜拜，祈求平安。

明天第2天行程，將於上午8點30分在蘆竹大新路「福隆巖」集合後出發，繞巡新庒仔、大竹圍、新中福等街庄後，轉往中路地區，第3天則是上午8點30分在桃園區「蓮華寺」集合後，繞巡埔仔、大小檜溪及舊市區，最後回到慈護宮。

